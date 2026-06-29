PS6: Sony schließt Hardware-Verkauf mit hohen Verlusten aus

Sony wird die PS6 zum Marktstart nicht über hohe Subventionen querfinanzieren, sondern fordert vom Kunden die Akzeptanz steigender Hardware-Preise.

Die Zeiten, in denen Konsolenhersteller die Anschaffungskosten der Hardware jahrelang massiv subventioniert haben, sind vorbei. In einer aktuellen Fragerunde zur Spielesparte stellte das Sony-Management klar, dass die Profitabilität der Hardware im Fokus bleibt. Steigende Kosten für Halbleiter, RAM und Flash-Speicher zwingen das Unternehmen zum Umdenken.

Sony betonte dazu: „Es ist für uns nicht realistisch, alle Steigerungen der Komponentenkosten abzufangen.“

Die Konsequenz für die PS6 ist, wenn die Produktion teurer wird, steigt der Ladenpreis. Sony verweist darauf, dass die bisherigen Preisanpassungen außerhalb Japans der Nachfrage keinen Abbruch getan haben. Der Konzern geht davon aus, dass Spieler den Gegenwert der Hardware trotz höherer Summen auf dem Preisschild akzeptieren. Das Ziel ist klar formuliert: Kunden müssen den „Wert verstehen, den wir im Verhältnis zum Preis bieten“.

Die Speicherkrise trifft die gesamte Industrie

Der Grund für diese Strategie liegt in der globalen Lieferkette. Die Verknappung von RAM und SSD-Speicher treibt die Einkaufspreise für alle Marktteilnehmer in die Höhe. Microsoft hat die Xbox-Preise bereits angezogen, Valve musste die Kalkulation seiner Hardware anpassen.

Sony-CEO Hiroki Totoki prognostiziert, dass die Speicherpreise bis weit in das Geschäftsjahr 2027 hinein auf einem extrem hohen Niveau bleiben werden. Unter diesen Bedingungen ist eine günstige Next-Gen-Konsole schlicht unmöglich. Sony sitzt die Situation momentan aus. Da die aktiven Nutzerzahlen auf der aktuellen Plattform wachsen, besteht kein akuter Zugzwang für einen verfrühten PS6-Launch. Totoki erklärte nüchtern: „Wir haben noch nicht entschieden, zu welchem Zeitpunkt wir die neue Konsole auf den Markt bringen oder zu welchen Preisen.“

Für Spieler bedeutet das ein Ende der 399-Euro-Ära bei neuen Konsolengenerationen. Die PS6 wird teuer. Schätzungen gehen von mindestens 1000 EUR aus. Sony setzt darauf, dass die Community bereit ist, den realen Gegenwert der verbauten Technik zu bezahlen, anstatt auf künstlich gedrückte Einstiegspreise zu hoffen. Wer High-End-Hardware zum Start will, muss tief in die Tasche greifen. Rechnet mit Preisen weit jenseits der alten Standards.