PS6: Sony steht vor einem ungelösten Abwärtskompatibilitäts-Problem für Disc-Besitzer

Der nahtlose Übergang zu einer rein digitalen PS6 hat ein massives Problem: die Physik alter Datenträger. Aktuelle Spekulationen aus Branchen bringen die Idee ins Spiel, eine PS5-Disc als einmaligen „Master-Key“ zur Freischaltung einer dauerhaften digitalen PS6-Lizenz zu nutzen.

Die Disc würde eingelesen, die Lizenz im PlayStation Network hinterlegt und das Spiel fortan ohne Datenträger gestartet. Das entspräche dem Xbox-Disc-to-Digital-Modell, das in Kürze anlaufen soll. Was in der Theorie nach einem eleganten Übergang klingt, offenbart bei genauerer Betrachtung der Disc-Struktur eine gravierende technische Hürde.

Das Kopierschutz-Dilemma der Blu-ray

Auf der Xbox kursieren Gerüchte über ein Projekt namens „Positron / Saluki“. Microsoft soll seit Jahren bei der Pressung von Xbox-One- und Xbox-Series-Discs einen individuellen kryptografischen Identifikator in die Datenträger einbetten. Eine Konsole erkennt dadurch genau diese eine spezifische Disc. Registriert der Nutzer das Spiel digital, wandert die Lizenz im System mit dieser Disc mit.

PlayStation nutzt dieses Verfahren wohl nicht. PS4- und PS5-Blu-rays werden im Standard-Pressverfahren hergestellt. Jede Disc einer Produktionscharge weist exakt dieselben Daten, Sektoren und Prüfsummen auf. Die PS5 erkennt lediglich, dass es sich um ein Original-Exemplar handelt. Sie unterscheidet nicht zwischen Exemplar A und Exemplar B.

Eine einmalige Umwandlung der Disc in eine digitale Lizenz erzeugt ohne eindeutige ID ein massives Missbrauchsszenario. Ein Spieler legt die Disc ein, kassiert die digitale Freischaltung für sein PSN-Konto und verkauft den Datenträger gebraucht weiter. Der Nachbesitzer würde den Prozess wiederholen. Aus einer einzigen gekauften Disc entstünden unendlich viele kostenlose Digital-Lizenzen. Ein solches Modell werden weder Sony noch die beteiligten Publisher akzeptieren.

Technisches Aus weicht auf pragmatische Hürden aus

Um dieses Validierungsproblem zu umgehen, blieben Sony ohne individuelle Disc-IDs nur radikale Schritte. Ein Umtauschprogramm, bei dem physische Medien per Post eingeschickt und vom Hersteller entwertet werden, ist logistisch aufwendig und unpopulär. Schließlich befinden sich hunderte Millionen Discs im Umlauf.

Eine regelmäßige Online-Abfrage unter Beibehaltung des Datenträgers ist wiederum kein Digital-Umstieg, sondern schlicht das bestehende DRM-Modell der PS5. Das Argument steigender Datenmengen greift ebenfalls nur bedingt. Selbst wenn zukünftige PS6-Spiele die Kapazität einer 100-GB-Ultra-HD-Blu-ray sprengen und 200 GB Speicher belegen, dient die Disc bereits heute primär als Installations- und Lizenzschlüssel. Die Daten landen ohnehin komplett auf der NVMe-SSD.

Die realistischste Option für physische Abwärtskompatibilität bleibt daher ein externes oder das bestehende Disc-Laufwerk, welches als minimales Zugeständnis zum geplanten Disc-Aus herhalten könnte. Sony hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, wie vermeintlich gescheiterte Legacy-Hardware zweitverwertet wird – man denke nur daran, wie das erfahrungsarm ausrangierte PlayStation Move Jahre später als Notlösung für PS VR neu aufgetischt wurde.

Die pragmatischste Lösung liegt daher bereits im Regal. Sony spart sich die Entwicklungskosten für ein eigenes PS6-Laufwerk komplett und nutzt die modulare Infrastruktur der PS5 Slim und PS5 Pro einfach weiter. Das separat erhältliche PS5-Laufwerk dient auf der PS6 schlicht als Abwärtskompatibilitäts-Krücke für den Altbestand. Das erlaubt es dem Konzern, die Unterstützung alter Discs als kundenfreundliches Zugeständnis zu vermarkten, ohne physische Medien für die PS6-Ära neu aufzulegen. Wer alte Scheiben auf der neuen Konsole abspielen will, nutzt das bestehende Laufwerk als externe Erweiterung weiter – solange es noch produziert wird. Neuheiten gibt es ohnehin nur noch als Bit und Byte.

Die PS5 bleibt das Laufwerk der Zukunft

Sollte Sony die Kosten für externe Laufwerke bei der PS6 komplett streichen, droht ein harter Schnitt. Der Hersteller könnte schlicht darauf verweisen, dass die vorhandene PS5-Hardware für die physische Bibliothek bestehen bleibt. Das bedeutet ein Ende des fließenden Übergangs für Gebrauchtspiel-Liebhaber. Die Hardware-Architektur der PS5-Discs setzt einer rein softwareseitigen Einmalfreischaltung enge Grenzen.

Eine Disc-to-Digital-Freischaltung über PS5-Medien ist ohne individuelle Datenträger-ID technisch unmöglich, ohne massive Verluste durch Raubkopien und Gebrauchtmarkt-Lücken zu riskieren. Besitzer physischer PS5-Spiele sollten sich darauf einstellen, dass die Nutzung ihrer Sammlung auf der PS6 zwingend ein physisches Zusatzlaufwerk erfordert.

Am Ende liefert Sony die gewohnte Ironie ab: Angekündigt ist lediglich das Disc-Aus für neue Spiele – nicht das Ende des Laufwerks an sich. Oder die PS5 muss als Abspielstation im TV-Board stehenbleiben.