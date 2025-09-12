PS6-Specs: Leak verspricht Sonys bisher ambitionierteste Konsole

Sony arbeitet bereits an der nächsten Konsolengeneration, die vorläufig als PS6 gehandelt wird. Offizielle Details gibt es noch nicht, aber aus verschiedenen Leaks und Analysen lassen sich spannende Vorhersagen ableiten, und sie deuten auf ein deutlich leistungsstärkeres System als die PS5 hin.

Was die PS6 angeblich leisten könnte

Im Zentrum der PS6 steht heute die sogenannte AMD Orion APU, gefertigt auf einem 3-nm-Prozess von TSMC, wie der Tech-Insider Moore’s Law is Dead berichtet. Mit einer monolithischen Struktur ist sie vergleichbar mit einzelnen Xbox Magnus-Dies, soll aber effizienter und günstiger in der Herstellung sein. Laut den Leaks könnte die PS6 etwa 7 bis 8 Zen-6-C-Kerne besitzen, ergänzt durch zwei stromsparende Zen-6-Low-Power-Kerne, die das Systemmanagement übernehmen. Dadurch bleiben die Gaming-Kerne frei für Spiele und AI-Operationen – ein Vorteil, den Sony beim PS5-Design bereits teilweise genutzt hat.

Bei der GPU ist von 52 bis 54 RDNA5-Compute Units die Rede, was eine Leistung von etwa 34 bis 40 Teraflops ermöglichen könnte. In Kombination mit einem 160-bit-Bus für GDDR7-Speicher und bis zu 40 GB RAM würde die PS6 genug Power liefern, um Spiele bei 4K 60 fps stabil darzustellen, mit erheblich verbesserten Raytracing-Optionen. Laut den Leaks könnte die PS6 Raytracing bis zu 6–12 Mal stärker als die PS5 darstellen.

Raytracing, KI und dynamische Welten

Die spannende Neuerung soll nicht nur in der Rohleistung liegen. Spiele könnten deutlich dynamischer werden. NPCs reagieren auf gesprochene Befehle, jede Explosion und jede Umgebung verändert sich je nach Situation, Assets werden kaum wiederverwendet. Das ist ein Paradigmenwechsel in Sachen Immersion und Wiederspielwert.

Sony setzt offenbar weniger auf einfache Rasterisierung, sondern auf smarte Hardware für KI und Raytracing. Das könnte erklären, warum die reine Teraflop-Zahl im Vergleich zu einem Xbox Magnus etwas geringer wirkt, die tatsächliche Spielerfahrung aber dennoch auf Augenhöhe oder besser sein könnte. Zuvor deutete sich an, dass Sony aus diesem Teraflop-Rennen aussteigen und stattdessen auf smarte Lösungen setzen würde.

Alles in allem zeigt der Leak, dass die PS6 ein signifikanter Sprung werden könnte, vor allem in Bereichen, die Spieler wirklich spüren: KI, Raytracing und Optimierung für moderne Displays. Offiziell bleibt alles Spekulation, aber die Richtung ist klar: Sony will mehr als nur höhere Zahlen auf dem Papier. Parallel dazu entsteht offenbar ein PS6 Handheld, das eine nahtlose Erfahrung zur stationären Konsole bietet.