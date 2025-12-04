Für Sony war diese Konsolengeneration schon kompliziert genug: Pandemie, Lieferengpässe, steigende Bauteilkosten, US-Zölle. Jetzt kommt das nächste Problem um die Ecke, und dieses Mal trifft es genau das, wovon jede moderne Konsole am meisten abhängig ist: Speicher.
RAM wird zum Engpass, und das im schlechtesten Moment, während die PS6-Planung längst läuft. Dass Sony sich für die PS5 gut eingedeckt hat, war clever. Aber niemand bleibt ewig verschont, wenn der Markt ins Rutschen kommt.
Micron steigt aus, und die Auswirkungen sind enorm
Micron, einer der größten Speicherhersteller der Welt, hat jetzt angekündigt, den Consumer-Markt mit ihrer Marke Crucial bis Februar 2026 komplett zu verlassen. Schuld ist der gigantische Hunger der KI-Industrie. Datenzentren benötigen RAM in absurden Mengen, und Deals wie der von OpenAI, die sich angeblich rund 40 % der globalen Kapazitäten sichern, verschieben das Gewicht im Markt massiv.
Micron folgt dieser Logik: Wer höhere Margen bietet, bekommt den Vorrang. Gamer, PC-Bastler und Konsolenhersteller stehen hinten an. Für den PC-Markt ist das ein direkter Schlag, für Sony ein schleichender. Wenn ein Big Player ausfällt, steigen die Preise, und die Konkurrenz muss ihre Lieferkontingente neu priorisieren.
Sony kauft zwar in enormen Stückzahlen ein, aber auch Mengenrabatte helfen nur begrenzt, wenn der Rohstoff knapp wird. Die PS6 wird damit unweigerlich teurer in der Produktion, selbst wenn Sony offiziell nichts bestätigt.
Was heißt das für die PS6?
Fakt ist: Die RAM-Preise haben sich in den vergangenen Monaten deutlich nach oben bewegt. Teilweise sind es zweistellige prozentuale Sprünge innerhalb weniger Tage. Das ist untypisch und zeigt, wie brisant die Lage ist.
Wenn dieser Trend anhält, wovor unter anderem Samsung deutlich warnt, wird Sony sich entscheiden müssen, ob die PS6 mit geringerer Gewinnmarge startet oder ob der Launchpreis höher ausfällt als vielleicht einmal geplant. Beides wäre unangenehm, aber keineswegs unrealistisch. Was wir nicht wissen, ist, welche Verträge Sony bereits geschlossen hat und wie stark sie preislich abgesichert sind. Die Luft wird jedenfalls dünner und der Produktionsstart der PS6 liegt noch weit in der Zukunft, vermutlich nicht vor Mitte 2027.
Die Speicherkrise kommt zur denkbar schlechtesten Zeit. Eine PS6, die technisch mithalten will, benötigt schnelle und reichlich vorhandene RAM-Module. Wenn der Markt weiter austrocknet, müssen Konsolenhersteller kreativer werden, oder tiefer in die Tasche greifen. Sony steht nicht vor einer Katastrophe, aber vor einer echten Herausforderung. Und dieses Mal kann man sie nicht einfach mit cleverer Logistik wegoptimieren.
Einfach irre, in wie wenig Zeit sich das Ausmaß dieses Wettrüstens & AI Implementierung innerhalb jeder wesentlicher Struktur des täglichen Lebens manifestiert hat. Es müssen einfach nur die entsprechenden Leute am langen Hebel sitzen, die sich blind auf den hirngewaschenen, rückgratlosen Ja- und Amen Sager verlassen können, die Leute werden nicht einmal dann aus ihrem Fiebertraum wachgerüttelt werden, wenn der Großteil der Arbeitsplätze in Industrie & Verwaltung gestrichen wurde, das neue T-Modell an der heimischen Tür klopft & Skynet ihrem vor Ort ansässigen Toaster ein eigenes Bewusstsein eingehaucht hat.
Aus gesunden Menschenverstand betrachtet (es benötigt dahingehend keinen Abschluss in Raketenwissenschaften) lässt sich festhalten, dass Unternehmen in Zeiten wie diesen nicht gewillt sind & erst gar nicht in der Lage sein werden, gegenüber ihren Konsumenten den Wohltöter zu fahren & ihr Produkt mit geringerer Gewinnmarge ins Rennen zu schicken.
Am Ende wird es ohnehin keine große Rolle spielen, der Konsument, mich eingeschlossen, wird mitziehen. Selbst wenn das neue Produkt der Begierde sich im 1k – 1,5k Bereich der Anschaffung angesiedelt hat, in Zeiten, in denen direkte zwischenmenschliche Interaktion vollständig abgeschafft wurde und herrschende Dynamiken dafür sorgen, dass es künftig immer mehr Singlehaushalte geben wird, investieren wir in das, was uns am Ende bleiben wird & auf was wir noch Einfluss haben.