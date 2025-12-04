PS6: Speicher-Krise spitzt sich zu, erste Zulieferer steigen aus

Für Sony war diese Konsolengeneration schon kompliziert genug: Pandemie, Lieferengpässe, steigende Bauteilkosten, US-Zölle. Jetzt kommt das nächste Problem um die Ecke, und dieses Mal trifft es genau das, wovon jede moderne Konsole am meisten abhängig ist: Speicher.

RAM wird zum Engpass, und das im schlechtesten Moment, während die PS6-Planung längst läuft. Dass Sony sich für die PS5 gut eingedeckt hat, war clever. Aber niemand bleibt ewig verschont, wenn der Markt ins Rutschen kommt.

Micron steigt aus, und die Auswirkungen sind enorm

Micron, einer der größten Speicherhersteller der Welt, hat jetzt angekündigt, den Consumer-Markt mit ihrer Marke Crucial bis Februar 2026 komplett zu verlassen. Schuld ist der gigantische Hunger der KI-Industrie. Datenzentren benötigen RAM in absurden Mengen, und Deals wie der von OpenAI, die sich angeblich rund 40 % der globalen Kapazitäten sichern, verschieben das Gewicht im Markt massiv.

Micron folgt dieser Logik: Wer höhere Margen bietet, bekommt den Vorrang. Gamer, PC-Bastler und Konsolenhersteller stehen hinten an. Für den PC-Markt ist das ein direkter Schlag, für Sony ein schleichender. Wenn ein Big Player ausfällt, steigen die Preise, und die Konkurrenz muss ihre Lieferkontingente neu priorisieren.

Sony kauft zwar in enormen Stückzahlen ein, aber auch Mengenrabatte helfen nur begrenzt, wenn der Rohstoff knapp wird. Die PS6 wird damit unweigerlich teurer in der Produktion, selbst wenn Sony offiziell nichts bestätigt.

Was heißt das für die PS6?

Fakt ist: Die RAM-Preise haben sich in den vergangenen Monaten deutlich nach oben bewegt. Teilweise sind es zweistellige prozentuale Sprünge innerhalb weniger Tage. Das ist untypisch und zeigt, wie brisant die Lage ist.

Wenn dieser Trend anhält, wovor unter anderem Samsung deutlich warnt, wird Sony sich entscheiden müssen, ob die PS6 mit geringerer Gewinnmarge startet oder ob der Launchpreis höher ausfällt als vielleicht einmal geplant. Beides wäre unangenehm, aber keineswegs unrealistisch. Was wir nicht wissen, ist, welche Verträge Sony bereits geschlossen hat und wie stark sie preislich abgesichert sind. Die Luft wird jedenfalls dünner und der Produktionsstart der PS6 liegt noch weit in der Zukunft, vermutlich nicht vor Mitte 2027.

Die Speicherkrise kommt zur denkbar schlechtesten Zeit. Eine PS6, die technisch mithalten will, benötigt schnelle und reichlich vorhandene RAM-Module. Wenn der Markt weiter austrocknet, müssen Konsolenhersteller kreativer werden, oder tiefer in die Tasche greifen. Sony steht nicht vor einer Katastrophe, aber vor einer echten Herausforderung. Und dieses Mal kann man sie nicht einfach mit cleverer Logistik wegoptimieren.