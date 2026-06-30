PS6-Strategie: Sony-Chef Nishino deutet Next-Gen-Handheld an

SIE-President Hideaki Nishino bestätigt Pläne für eine nahtlose PlayStation-Erfahrung abseits des TV-Bildschirms. Neue Details zur PS6 und Handheld-Gerüchten.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ps6 Console Digital Handheld
PS6 Concept Image

Sony plant für die kommende Konsolengeneration ein hybrides Ökosystem, das die PlayStation-Erfahrung ohne Qualitätsbrüche aus dem Wohnzimmer auf mobile Endgeräte verlagert.

Das bestätigte CEO Hideaki Nishino im Rahmen eines Investoren-Meetings. Die Strategie zielt darauf ab, PlayStation nicht länger als bloße Alternative zum PC zu positionieren, sondern über proprietäre Hardware-Erfahrungen und veränderte Nutzungsszenarien Marktanteile zu sichern.

Abkehr vom reinen Wohnzimmer-Fokus

Der klassische Fernsehbildschirm im Wohnzimmer verliert als primäre Gaming-Plattform an Relevanz. Interne Daten von Sony zeigen eine Verschiebung hin zu persönlichen Monitoren. Die Einführung von Inzone-Peripherie wie Monitoren und Headsets war der erste Schritt, um diese veränderten Nutzungsmuster zu bedienen. Die nächste Generation wird diesen Ansatz auf die Kernhardware übertragen. Ein nahtloser Übergang zwischen stationärem und mobilem Betrieb steht im Fokus.

Nishinos Aussagen decken sich mit Berichten aus der Zuliefererkette, die von zwei separaten Hardware-SKUs für die PS6 im Jahr 2027 sprechen. Neben einer klassischen stationären Konsole befindet sich ein Handheld-Ableger in der Entwicklung. Entwickler werden bereits dazu angehalten, Software auf aggressive Energiesparmodi hin zu optimieren. Das ist kein Zufall. Die mobile Variante soll leistungstechnisch über der Xbox Series S liegen, insbesondere bei hardwarebeschleunigtem Raytracing. Reine Rechenleistung ist mobil aber wertlos, wenn die Effizienz fehlt.

Das $999-Dilemma der Next-Gen

Die größte Hürde für diese Strategie liegt in den Produktionskosten (Bill of Materials). Aktuelle Branchen-Leaks beziffern die Steigerung der reinen Herstellungskosten für die PS6-Architektur auf fast 200 US-Dollar im Vergleich zur PS5-Einführung.

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Haupttreiber sind stagnierende Kostenkurven bei Wafer-Flächen und teurerer GDDR7-Arbeitsspeicher. Da Sony Hardware nicht mehr massiv subventionieren will, droht ein Endkundenpreis von bis zu 999 US-Dollar für das Top-Modell. Wie Sony ein mobiles Derivat bei diesen Preisen konkurrenzfähig positionieren will, bleibt unklar. Ein Handheld benötigt teure, spezialisierte APUs und Kühllösungen auf engstem Raum. Das kostet.

Sony verabschiedet sich vom Dogma der stationären Konsole. Für Spieler bedeutet das mittelfristig maximale Flexibilität, aber zu einem historisch hohen Preis. Wer die nächste Generation zum Launch erleben will, muss sich auf Hardware-Preise einstellen, die sich im Bereich von gehobenen Gaming-PCs bewegen. Der Handheld wird kein günstiges Zusatzgadget, sondern ein integraler, teurer Teil der Plattform.

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Crydog
30. Juni 2026 11:06

Interessant ist was dann von beiden Geräten teuer bzw. Günstiger wird. Ich persönlich brauche keine riesen Geräte ein handheld denn ich über dock an tv betreiben kann würde mir reichen

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