PS6-Strategie: Sony plant offenbar zweigleisiges Modell ab 400 EUR

Sony wird die PS6 voraussichtlich in zwei Hardware-Ausführungen auf den Markt bringen, um sowohl Technik-Enthusiasten als auch preisbewusste Massenmarktkunden gleichzeitig zu bedienen. Möglich wird dies durch die bessere Skalierbarkeit von Spielen, mit denen die Leistungsunterschiede in der Hardware ausgeglichen werden können.

Während das High-End-Modell die 700-Euro-Marke anvisiert, soll eine günstigere Einstiegsvariante für etwa 350 bis 400 EUR den finalen Umstieg von der PS4-Ära erzwingen. Parallel dazu erscheint ein neuer PlayStation Handheld.

High-End vs. Massenmarkt

Die Informationen aus dem aktuellen Broken Silicon-Podcast zeichnen ein klares Bild einer ökonomischen Notwendigkeit. Sony steht vor dem Problem, dass die Produktionskosten für Chips in 3nm- oder 5nm-Fertigung sowie komplexe Kühllösungen stetig steigen. Eine einzige Konsole, die sowohl technisch wegweisend als auch massentauglich bepreist ist, gilt in der kommenden Generation als kaum realisierbar.

Das Enthusiasten-Modell (~700 $): Dieses Gerät soll die „Tech-Lücke“ schließen, die viele Spieler beim Übergang von der PS4 Pro zur PS5 vermissten. Das Ziel ist eine Hardware, die das Gefühl eines 1.500-Dollar-PCs vermittelt. Fokus hierbei: Massive Raytracing-Leistung und dedizierte KI-Kerne.

Dieses Gerät soll die „Tech-Lücke“ schließen, die viele Spieler beim Übergang von der PS4 Pro zur PS5 vermissten. Das Ziel ist eine Hardware, die das Gefühl eines 1.500-Dollar-PCs vermittelt. Fokus hierbei: Massive Raytracing-Leistung und dedizierte KI-Kerne. Die Budget-Variante (~350–400 $): Hier geht es rein um Marktanteile. Mit einem aggressiven Preis unterhalb des PS5-Launch-Niveaus sollen die verbleibenden Millionen PS4-Nutzer zum Upgrade bewegt werden.

KI und Raytracing statt reiner Auflösung

Ein zentraler Kritikpunkt an der aktuellen Generation ist die oft fehlende Identität; viele Titel wirken wie grafisch aufpolierte PS4-Spiele. Die PS6 soll diesen „Cross-Gen-Sumpf“ beenden.

Die technische Priorität verschiebt sich laut den Leaks weg von bloßen Teraflop-Zahlen hin zu systemischen Verbesserungen. Durch verstärkten Einsatz von KI (PSSR 2) sollen NPCs glaubwürdiger agieren und Spielwelten weniger statisch wirken. Raytracing soll zudem nicht mehr als optionaler Grafikmodus mit Framerate-Einbußen fungieren, sondern als fester Standard die Beleuchtung und Interaktion in der Spielwelt definieren.

Der „GTA 6“-Faktor und das Ende der Festplatte

Ein entscheidender Hebel für den Erfolg des günstigeren Modells wird die Software-Koppelung sein. Ein Bundle der Budget-PS6 mit „GTA 6“ könnte als ultimativer Systemseller fungieren. Strategisch bedeutet dies das endgültige Aus für die Unterstützung alter Hardware. Sony muss den Mindeststandard anheben, um Entwicklern den Verzicht auf die Limitierungen durch mechanische Festplatten (HDD) der PS4-Ära zu ermöglichen. Erst wenn die Installationsbasis der neuen Generation groß genug ist, können Studios Spiele entwerfen, die SSD-Geschwindigkeit und KI-Berechnungen nativ voraussetzen.

Trotz der logischen Marktstrategie birgt dieser Ansatz Risiken. Die Branche sieht bereits bei der Xbox Series S, dass eine schwächere Einstiegshardware die Entwicklung bremsen kann, da Spiele auf beiden Systemen laufen müssen. Sony müsste sicherstellen, dass die „kleine“ PS6 lediglich bei Auflösung und Details spart, aber dieselben CPU- und KI-Features bietet, um die Spielelogik nicht zu fragmentieren.

Zudem ist die Behauptung eines „1.500-Dollar-PC-Werts“ zum halben Preis eher Marketing-Rhetorik als technische Realität, da Konsolen durch Optimierung und Subventionierung zwar effizienter, aber selten faktisch doppelt so teuer wie ihr Marktpreis sind.

Für Spieler bedeutet diese Entwicklung ein Ende der preislichen Berechenbarkeit. Der Einstieg in die nächste Generation wird durch das Budget-Modell zwar theoretisch günstig, doch wer das volle technologische Potenzial (echtes Next-Gen-Raytracing und KI) ohne Kompromisse erleben will, muss sich auf Anschaffungskosten von 700 EUR oder mehr einstellen. Die Ära der „Einen für alle“-Konsole zum Fixpreis von 500 EUR dürfte damit endgültig vorbei sein.