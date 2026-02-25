PS6 und RDNA 5: Warum die Debatte um „vollwertig“ am Kern vorbeigeht

Die PS6 soll laut mehreren Insidern auf RDNA 5 setzen. Gleichzeitig sorgte ein Bericht für Verwirrung, wonach die neue Konsole angeblich kein „vollständiges RDNA 5“ nutzen werde. Genau an diesem Punkt meldet sich der bekannte Hardware-Insider Moore’s Law Is Dead zu Wort, und widerspricht der verkürzten Darstellung deutlich.

Konkret geht es um Aussagen, die sich auf Forenbeiträge des Leakers Kepler_L2 stützen. Dort fiel der Satz, die PS6 sei „nicht full RDNA 5“. Viele machten daraus: „PS6 nutzt kein RDNA 5“. Das ist technisch ein Unterschied, aber einer, der in Schlagzeilen untergeht.

RDNA 5 ist kein starres Baukastensystem

Moore’s Law Is Dead argumentiert, dass die Diskussion um ein „vollständiges“ RDNA 5 an der Realität vorbeigeht. Konsolen-Chips sind semi-custom Designs. Sony definiert schon immer Zielwerte für Leistung, Effizienz und Kosten, während AMD darauf basierend eine angepasste Variante der jeweiligen Architektur liefert. Schon bei der PS5 war das so, die sich klar an RDNA 2 orientierte, aber eigene Anpassungen bei Cache, I/O und Raytracing kombinierte.

Dasselbe Prinzip gilt für RDNA 3 auf dem PC. Eine Radeon RX 7600 XT unterscheidet sich intern deutlich von einer RX 7900 XTX – andere Cache-Strukturen, andere Chiplets und unterschiedliche Fertigungsprozesse. Trotzdem laufen beide offiziell unter RDNA 3. Niemand spricht hier von „RDNA 2.75“ oder „RDNA 3 minus“, wie es treffend erklärt wird.

Die Bezeichnung dient also der Einordnung in eine Generation, nicht als Gütesiegel für eine identische Feature-Liste. Wenn AMD und Sony die PS6 als RDNA 5 klassifizieren, dann deshalb, weil sie architektonisch näher an RDNA 5 liegt als an früheren Designs. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.

Die PS6 wird optimiert, nicht amputiert

Laut Moore’s Law Is Dead existieren interne Simulationen mit verschiedenen Speicherinterfaces und Cache-Größen. Dabei gehe es darum, das beste Verhältnis aus Bandbreite, Energieverbrauch und Chipfläche zu finden. Wenn Sony etwa weniger Cache einplant als ein High-End-Desktop-Modell, dann bedeutet das nicht automatisch „abgespeckt“, sondern „angepasst“.

Eine Konsole muss keine 300-Watt-GPU bedienen, sondern ein geschlossenes System über Jahre stabil versorgen. Features, die für PC-Overclocking relevant sind, spielen hier keine Rolle. Umgekehrt können Konsolen spezielle Optimierungen enthalten, die Desktop-Karten nicht besitzen. Genau deshalb greift das Schwarz-Weiß-Denken zu kurz.

Wenn die PS6 tatsächlich auf RDNA 5 basiert, dürfte sie technologisch auf dem aktuellen Stand starten. Das erleichtert Entwicklern die Portierung moderner Engines, während neue Features wie effizienteres Raytracing oder verbesserte Shader-Pipelines realistisch erscheinen. Solange weder Sony noch AMD jedoch offizielle Spezifikationen nennen, bleiben es Gerüchte. Zudem zeigt die Vergangenheit, dass rohe Architektur-Namen wenig über die tatsächliche Spieleleistung aussagen.

Die „kein volles RDNA 5“-Debatte ist also eher ein semantischer Nebenkriegsschauplatz. Wichtig wird sein, wie sich die PS6 in echten Spielen schlägt, und nicht, ob irgendjemand im Internet eine Dezimalstelle hinter RDNA setzen möchte.