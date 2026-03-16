PS6 und steigende RAM-Kosten: Samsung erwartet Marktsättigung bis 2028

Die Gaming-Branche steht nach wie vor unter dem Druck massiver Preissteigerungen und Knappheiten bei Speicherkomponenten, was Entwickler zunehmend zu drastischen Optimierungsmaßnahmen zwingt. Während aktuelle Prognosen eine Krise bis über das Jahr 2030 hinaus andeuteten, korrigieren Branchenriesen wie Samsung ihre internen Erwartungen nun auf das Jahr 2028. Das könnte optimistische Auswirkungen auf den Launch der PS6 und Xbox Helix haben.

Strategiewechsel bei den Speicherherstellern

Die aktuelle Marktsituation ist von einem Paradoxon geprägt: Während die Nachfrage nach DRAM – sowohl in Form von Standard-DDR-Speicher als auch bei spezialisiertem High Bandwidth Memory (HBM) – derzeit explodiert, bereiten sich Hersteller bereits auf das Ende des Booms vor.

Einem Bericht der Daily Chosun zufolge geht Samsung davon aus, dass das Gleichgewicht in der Lieferkette deutlich früher wiederhergestellt sein wird, als es pessimistische Langzeitprognosen vermuten lassen. Konkret bedeutet dies, dass die Hersteller ihre Expansionspläne für neue Fabriken bereits jetzt kritisch hinterfragen.

Zusätzliche Kapazitäten, die über die bereits laufenden Projekte hinausgehen, werden kaum noch in Betracht gezogen. Die Industrie fürchtet eine Überproduktion für den Fall, dass die Nachfrage durch Hyperscaler und KI-Anwendungen nachlässt oder die sogenannte „KI-Blase“ platzt. Die Unvorhersehbarkeit kurzer und unregelmäßiger Lieferzyklen erschwert zudem die langfristige Investitionssicherheit.

Ressourcenknappheit als unkalkulierbares Risiko

Trotz der vorsichtigen Produktionsplanung gibt es externe Faktoren, die das Ende der Krise verzögern könnten. Konflikte im Nahen Osten führen aktuell zu einer Verknappung kritischer Ressourcen wie Helium und Brom, die für die Halbleiterfertigung essenziell sind. Diese Rohstoffengpässe könnten dazu führen, dass die Speicherknappheit länger anhält, als es die internen Modelle von Samsung derzeit vorhersagen.

Für die Gaming-Industrie hat dieser Zustand bereits spürbare Folgen: Die Auslieferungszahlen von PCs sinken, und Spieleentwickler verlagern ihren Fokus verstärkt auf die technische Optimierung ihrer Software, da die Hardware-Ressourcen teurer und seltener werden.

Auswirkungen auf die nächste Konsolengeneration

Die angespannte Lage auf dem Speichermarkt hat vermutlich auch direkte Auswirkungen auf die Hardware-Roadmaps von Sony und Microsoft. Unter den aktuellen Bedingungen scheint eine Verschiebung der kommenden Konsolengeneration – der PlayStation 6 und der Xbox Helix – unvermeidlich.

Fachliche Einschätzungen gehen davon aus, dass eine Verzögerung der Markteinführung um lediglich ein Jahr ein realistisches Szenario darstellt. Dies würde den Herstellern Zeit verschaffen, die Stabilisierung des Speichermarktes abzuwarten, ohne die Veröffentlichungspläne komplett zu gefährden. Es ist ein Kompromiss, der sowohl die wirtschaftliche Rentabilität der Hardware-Produktion als auch die Verfügbarkeit für den Endkunden sichern soll.