PS6 und Xbox Helix: Take-Two CEO erwartet keine Verzögerung durch Hardware-Krise

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, prognostiziert trotz angespannter Märkte für Speicherkomponenten eine pünktliche Markteinführung der nächsten Konsolengeneration PS6 und Xbox Helix. Damit widerspricht er aktuellen Analysteneinschätzungen, die eine Verschiebung von Sony und Microsofts Hardware auf 2028 oder 2029 für möglich halten. Und wenn jemand fundierte Aussagen treffen dann, dann ein CEO eines der größten Gaming-Publisher.

Einschätzungen zur PS6 Markteinführung

Die Diskussion um den Release-Zeitraum der PlayStation 6 und der Xbox Project Helix) wird durch Berichte über eine anhaltende Krise bei Speicher- und Storage-Komponenten befeuert. Während Analysten wie David Gibson (MST International) bereits im Januar auf eine wahrscheinliche Verzögerung der PS6 hinwiesen, legte Bloomberg im Februar mit Berichten nach, wonach Sony eine Verschiebung auf 2028 oder 2029 in Erwägung ziehen könnte.

Zelnick hält diese Bedenken für unbegründet. In einem Interview mit The Game Business gab er an, dass Take-Two keine Auswirkungen der Komponentenverfügbarkeit auf die Auslieferung der Konsolen an den Markt sehe. Als Chef eines der größten Publisher weltweit verfügt Zelnick in der Regel über Einblick in die groben Zeitpläne der Hardware-Hersteller, um Software-Releases wie das kommende „GTA 6“ abzustimmen.

Die Rolle der Hardware-Kosten

Hintergrund der Sorgen sind steigende Preise und mangelnde Verfügbarkeit von Halbleitern, die speziell die Kalkulation der Konsolenhersteller erschweren. Während Microsoft bereits auf der GDC bestätigte, dass Alpha-Entwickler-Kits für die neue Xbox im Jahr 2027 verteilt werden sollen, blieb der finale Veröffentlichungstermin beider Plattformen offiziell bisher unbestätigt.

Zelnicks Aussage suggeriert, dass die Lieferketten für Sony und Microsoft stabil genug sind, um den bisher anvisierten Zeitplan – vermutlich Ende 2027 – einzuhalten. Eine Bestätigung technischer Spezifikationen blieb er schuldig; der Fokus seiner Einschätzung liegt rein auf der logistischen Realisierbarkeit der Hardware-Distribution.

Die aktuelle Faktenlage zeigt einen klaren Widerspruch zwischen Finanzanalysten, hochrangingen CEO-Einschätzungen und Branchen-Insidern. Während Marktbeobachter vor 2028 nicht mit neuer Hardware rechnen, stützt Take-Two die Hoffnung auf einen Release im Jahr 2027. Für Konsumenten bedeutet dies vorerst: Die Planungssicherheit für die nächste Generation bleibt gering, solange Sony und Microsoft keine verbindlichen Roadmaps vorlegen.