PS6 und Xbox Next – Multiplayer-Paywall könnte endgültig fallen

Die nächste Konsolengeneration steht gewissermaßen vor der Tür, und Microsoft plant offenbar einen radikalen Schritt. Auf der kommenden Xbox soll die Multiplayer-Paywall endgültig fallen. Ein Schritt, der die Art und Weise, wie wir Online-Gaming auf Konsolen bisher kannten, komplett umkrempeln könnte. Gleichzeitig könnte dies Sony dazu zwingen, seine eigene Strategie zu überdenken. Auch hier fallen monatlich Gebühren für die Nutzung des Multiplayers über PlayStation Plus an.

Multiplayer endlich gratis

Bislang war für das Spielen online auf Xbox ein kostenpflichtiges Abo nötig, sei es Xbox Live Gold in der Vergangenheit oder das heute bekannte Xbox Game Pass Ultimate. Damit wollten Microsoft und andere Hersteller sicherstellen, dass die Infrastruktur für Multiplayer, Server und Netzwerkdienste finanziert wird.

Doch die nächste Xbox wird technisch gesehen ein vollwertiger Windows-PC, der über die Xbox Full Screen Experience auch weiterhin das klassische Konsolengefühl liefert. Auf einem PC ist Online-Gaming schon immer kostenlos, und Microsoft zieht offenbar die logische Konsequenz. Die nächste Xbox soll es Spielern ermöglichen, ohne zusätzliche Gebühren online zu spielen.

Laut internen Quellen ist der Plan noch nicht final, doch derzeit scheint es das Ziel zu sein, die Multiplayer-Pflicht komplett abzuschaffen. Damit würde Microsoft einen der größten Kritikpunkte an der Xbox beseitigen und die Plattform deutlich attraktiver machen, gerade im Vergleich zu PlayStation, wo Online-Gaming weiterhin an ein Abo geknüpft ist.

Warum die Paywall heute nicht mehr sinnvoll ist

Die ursprüngliche Einführung der Multiplayer-Paywall hatte damals einen nachvollziehbaren Grund: Netzwerke aufbauen und stabil finanzieren. Wer hätte damals gedacht, dass sich Spiele wie Fortnite, Minecraft oder Roblox zu globalen Multiplayer-Milliardenspielen entwickeln würden?

Heute finanziert sich die Infrastruktur über andere Dienste, Cloud-Lösungen, Ingame-Käufe und Videospiel Gutscheine. Die Paywall wirkt damit veraltet und widerspricht der eigenen Logik: Sie trennt Spieler, anstatt sie zusammenzuführen. Microsoft könnte mit dem Abschaffen dieser Hürde die Xbox-Plattform deutlich offener und inklusiver gestalten. Spieler hätten Zugang zu Multiplayer-Erlebnissen ohne Barrieren, egal ob sie neu einsteigen oder seit Jahren dabei sind.

Ein Signal an die Branche

Der Schritt würde nicht nur Microsofts Position im Konsolenmarkt stärken, sondern auch ein Signal an die gesamte Branche senden. Online-Gaming sollte kein Bezahlhindernis sein. Gerade in Zeiten, in denen PC- und Konsolenerfahrungen immer mehr verschmelzen, macht ein Abo für Multiplayer schlichtweg keinen Sinn mehr. Sollte Microsoft diesen Schritt gehen, dürfte Sony zeitnah folgen.

Das kommende Modell könnte auch die Integration von Spielen von Drittanbietern erleichtern. Wer will, kann weiterhin Steam, Epic oder Battle.net nutzen, und dort völlig unabhängig von Xbox-Services online spielen. Für Microsoft bedeutet das, dass die Xbox nicht mehr als abgeschottetes System funktioniert, sondern als offene Gaming-Plattform, die Konsolen- und PC-Gaming intelligent verbindet.

Die Abschaffung der Multiplayer-Paywall wäre ein mutiger Schritt, der den Xbox-Fans seit Jahren im Nacken sitzt. Es zeigt, dass Microsoft nicht nur an Hardware denkt, sondern an das Spielerlebnis an sich. Wer Online-Spiele liebt, kann sich auf eine neue Generation freuen, in der der Zugang zum Netzwerk nicht mehr durch Abos begrenzt wird.

Wenn die Umsetzung gelingt, könnte dies die Xbox als offenste und zugänglichste Plattform für Multiplayer-Gaming der nächsten Dekade etablieren, ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber klassischen Konsolenmodellen.