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PS6 und Xbox Project Helix: 1.000-Dollar-Preisschild bedroht Marktstart

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ein 1.000-Dollar-Preisschild für PS6 und Xbox Project Helix könnte laut Ampere Analysis die Verkäufe um 38 % senken. Die Details zur Hardware-Krise.

Ps6 Console Digital Handheld
PS6 Concept Image

Ein Launchpreis von 1.000 US-Dollar für die PS6 und die Xbox Project Helix würde die kombinierten Verkaufszahlen der nächsten Konsolengeneration innerhalb der ersten fünf Jahre um bis to 38 Prozent einbrechen lassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Marktstudie der Analysten von Ampere Analysis.

3,4 Milliarden Dollar Verlust für den Markt

Steigende Komponentenpreise – allen voran bei Arbeitsspeicher, NAND-Flash und Fertigungswafern – treiben die Hardwarekosten für Sony und Microsoft derzeit massiv in die Höhe. Bei einem Preispunkt von 1.000 Dollar schrumpft nicht nur die Basis verkaufter Konsolen drastisch. Auch der Markt für Software und Abonnements würde bis 2031 um mindestens 12 Prozent einbrechen. Das entspricht einem geschätzten Umsatzverlust von 3,4 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu einem gewohnten Launchpreis von 700 Dollar.

Verschieben können die Hersteller den Generationenwechsel kaum. Ein Aufschub über 2028 hinaus, wie von Sony zuletzt angedeutet, würde feste Verträge mit Auftragsfertigern gefährden. Sony hat sich beispielsweise bereits Kapazitäten für das 3nm-Verfahren bei TSMC gesichert. Bleiben zwei Alternativen:

  • Massive Quersubventionierung der Hardware, abgefangen durch noch aggressivere Monetarisierung im digitalen Ökosystem oder Preiserhöhungen bei Abo-Diensten.
  • Veränderung des Formfaktors weg von reiner Grafikleistung.

Formfaktor als Rettungsanker

Sowohl Sonys Pläne für einen parallelen PS6-Handheld als auch Microsofts Ansatz, mit Project Helix die Grenze zum PC-Ökosystem aufzuweichen, spiegeln diesen Strategiewechsel wider.

Die PlayStation 6 soll nach aktuellen Informationen von einem vollwertigen Handheld flankiert werden, der als eigenständiges Ökosystem fungiert, ohne die Heimkonsole leistungstechnisch auszubremsen. Microsoft verfolgt mit Project Helix einen ähnlichen Ansatz und baut die Brücke zwischen klassischer Konsole und offenem PC-System.

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Für Spieler bedeutet dieser Trend das Ende der klassischen, erschwinglichen Konsole. Wer High-End-Hardware im Wohnzimmer will, zahlt künftig PC-Preise oder akzeptiert den Wandel hin zu rein digitalen Abo-Modellen und gestaffelten Hardware-Konzepten. Der Wechsel zur nächsten Generation wird so langsam und teuer wie nie zuvor.

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VIA:Wccftech
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