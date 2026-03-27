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PS6 und Xbox Project Helix: Analysten prognostizieren Einstiegspreise ab 750 EUR

Analysten erwarten für PS6 und Xbox Project Helix Preise ab 750 Euro. Grund sind steigende Speicherkosten und KI-Hardware-Nachfrage im Jahr 2026.

Mark Tomson
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Ps6 Vs Xbox Next

Die nächste Konsolengeneration wird laut Branchenexperten deutlich teurer als ihre Vorgänger, wobei Einstiegspreise von 750 EUR bis zu 1.000 EUR für High-End-Modelle der PS6 und Xbox Project Helix im Bereich des Möglichen liegen.

Die Analysten von Circana, Kantan Games und der NYU reagieren damit auf die jüngste Preiserhöhung der PS5 Pro auf 900 EUR im Jahr 2026. Getrieben durch steigende Rohstoffkosten für Speicherbausteine (DRAM/NAND), geopolitische Handelskonflikte und die Hardware-Konkurrenz durch den KI-Sektor, wird der Einstieg in die kommende Generation voraussichtlich 50 % über dem Niveau von 2020 liegen.

Kostenexplosion bei Hardware-Komponenten

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Sony und Microsoft haben sich seit dem Launch der aktuellen Generation fundamental verschlechtert. Laut Joost van Dreunen, Professor an der NYU, sind die Kosten für DRAM und NAND-Speicher seit Beginn des Jahres 2026 um 80 bis 90 Prozent gestiegen.

Ein wesentlicher Faktor ist hierbei der Boom von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Diese „fressen“ Kapazitäten bei Chipfertigern und Speichermodul-Herstellern, was die Preise für Endverbraucher-Hardware in die Höhe treibt. Zusätzlich belasten Zölle und instabile Lieferketten in Asien die Kalkulation der Hersteller.

Die aktuelle Anhebung der PS5-Preise auf breiter Front wird von Experten wie Dr. Serkan Toto (Kantan Games) als taktischer Vorgriff gewertet. Sony hat die Preise im frühen 2026 massiv erhöht, um zukünftige Währungsschwankungen und Materialkostensteigerungen abzufangen.

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  • Puffer-Strategie: Durch den hohen Startpreis schafft sich Sony Spielraum, um später mit „Angeboten“ zu werben, falls sich die Marktlage entspannt.
  • Luxusgut-Status: Die Analysten sind sich einig, dass Konsolen-Gaming den Massenmarkt-Charakter verliert und sich in Richtung eines hochpreisigen Luxushobbys entwickelt.

1.000 Euro für eine PS6 sind kein Tabu mehr

Während die PS5 und die Xbox Series X im Jahr 2020 noch für 499 EUR starteten, liegt die neue Messlatte für die PS6 und Xbox Project Helix bei mindestens 750 EUR. Für Premium-Varianten mit größerem Speicher oder höherer Rechenleistung halten Analysten die Marke von 999 EUR für absolut realistisch. Mat Piscatella von Circana betont jedoch, dass aufgrund der Volatilität des Marktes auch die Release-Zeitfenster (2027 bis 2028+) weiterhin unter Vorbehalt stehen.

Für Käufer bedeutet diese Entwicklung das Ende der „subventionierten Hardware“. Bisher verkauften Hersteller Konsolen oft mit Verlust, um über Software-Verkäufe zu verdienen. Bei Preisen von 750 bis 1.000 EUR wird die Hardware-Anschaffung zur langfristigen Investition. Spieler sollten sich darauf einstellen, dass die nächste Generation entweder später gekauft wird oder Finanzierungsmodelle (Abonnements inklusive Hardware) zur Norm werden, um die Einstiegshürde zu senken.

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