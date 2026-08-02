PS6 und Xbox-Zukunft: Spekulationen um das endgültige Aus des Disc-Laufwerks

Sony hat beschlossen, ab 2028 auf physische Datenträger zu verzichten. Das könnte sich auch auf ein potenzielles Laufwerk auswirken, sodass die PS6 nicht einmal die Option dazu haben wird.

Branchenberichte und Gerüchte zeichneten bisher ein vollkommen anderes Bild. Nach derzeitigem Stand galt ein modulares Design als wahrscheinlich, bei dem das externe Disc-Laufwerk der PS5 auch an der nächsten Konsolengeneration betrieben werden kann. Neue Diskussionen in der Gerüchteküche stellen diese Abwärtskompatibilität für physische Medien nun jedoch komplett infrage.

Sony versus Microsoft

Im Kern der aktuellen Debatte von Digital Foundry steht die Frage, wie die beiden Marktführer mit den physischen Spielesammlungen ihrer Kunden umgehen. Während Sony laut unbestätigten Meinungen einen harten Schnitt vollziehen und künftige Hardware rein digital auslegen könnte, soll Microsoft intern genau den entgegengesetzten Weg prüfen.

Ursprüngliche Pläne der Redmonder sahen offenbar vor, die Abwärtskompatibilität bestehender Xbox-Discs über ein optionales, externes Laufwerk auf zukünftigen Konsolen aufrechtzuerhalten. Inzwischen soll daraus ein Disc-to-Digital-Programm geworden sein.

Sollte Sony physische Datenträger bei der PS6 tatsächlich ersatzlos streichen, hätte das direkte Auswirkungen auf das Nutzerverhalten. Viele Spieler wären gezwungen, ihre PS5 weiterhin im Setup zu belassen, nur um Zugriff auf ihre über Jahre aufgebaute Disc-Bibliothek zu behalten. Der Wiederverkaufswert von Modulen und Discs fiele damit für die kommende Generation auf null.

Digitale Marge schlägt Kundenbindung

Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Schritt zur reinen Digital-Konsole für Hardware-Hersteller logisch. Der digitale Vertrieb über den PlayStation Store oder den Xbox Games Store eliminiert Logistik-, Produktions- und Zwischenhändlerkosten fast vollständig. Zudem kontrolliert der Plattforminhaber die Preisgestaltung ohne Konkurrenz durch den Gebrauchtmarkt.

Für den Endkunden bedeutet der Wegfall des Laufwerks jedoch den Verlust von Eigentumsrechten an der gekauften Software. Ein gekauftes Digitalspiel lässt sich weder verleihen noch weiterverkaufen. Microsofts theoretischer Ansatz, Bestandskunden über ein externes Laufwerk weiter zu bedienen, dient vorrangig dazu, die Wechselhürde zur Konkurrenz zu erhöhen und die bestehende Xbox-Bibliothek als Bindemittel zu nutzen.

Solange Sony keine handfesten Spezifikationen zur PS6 vorlegt, bleiben alle Szenarien theoretische Gedankenspiele. Wer aktuell eine umfangreiche Disc-Sammlung besitzt, muss nicht in Panik geraten. Das modulare System der PS5 zeigt bereits, wie Hersteller den Übergang gestalten können. Ein kompletter Verzicht auf optische Medien würde Sony zwar maximale Marge bringen, im aktuellen Marktgefüge vermutlich aber weitere Kundenproteste auslösen.