PS6 vs. Xbox Helix: Duell zwischen Smart-Design und Performance-Brechstange

Nach den ersten Leaks zur Hardware-Überlegenheit der nächsten Xbox relativieren neue Analysen das Bild. Während Microsoft beim „Xbox Project Helix“ offenbar aus den Fehlern der Series X lernt, setzt Sony bei der PlayStation 6 auf ein bewährtes Rezept: Effizienz und spezifische Hardware-Features statt reiner Rechenkern-Anzahl.

Lehren aus der Xbox Series-Ära

Nachdem Digital Foundry von einem geringen Performance-Vorsprung ausging, gewinnt diese Debatte nun an Schärfe. Der bekannte Tech-Analyst Moore’s Law Is Dead stützt die Einschätzung von Digital Foundry, liefert aber eine entscheidende historische Einordnung. Rückblickend bezeichnet er das Design der Xbox Series X als „Fehler“ bei den Taktraten. Trotz rechnerisch mehr Recheneinheiten (52 CUs gegenüber 36 CUs bei der PS5) konnten viele Spiele auf der PlayStation 5 gleichziehen oder diese sogar übertreffen.

Der Grund: Microsoft wählte damals einen konservativen GPU-Takt. Für die Xbox Project Helix wird erwartet, dass Redmond diesen Fehler nicht wiederholt und die GPU-Taktraten massiv nach oben schraubt, um die Rohleistung auch in tatsächliche Bildrate umzumünzen.

PS6: Der „Cerny-Faktor“ gegen die Rohleistung

Während Microsoft den Fokus auf maximale Power legt, deutet bei Sony alles auf eine Fortführung der Strategie von Systemarchitekt Mark Cerny hin. Die PlayStation 6 wird laut aktuellen Einschätzungen eine geringere Anzahl an Compute Units besitzen als die Konkurrenz, was den Chip kleiner, kühler und vor allem günstiger in der Produktion macht.

Entscheidend ist hier nicht die Anzahl der Kerne, sondern was Sony drumherum baut. Wie schon bei der SSD-Architektur oder der Tempest-Audio-Engine der PS5, wird erwartet, dass Sony spezifische Hardware-Beschleuniger integriert, die Flaschenhälse beseitigen, ohne die Leistungsaufnahme explodieren zu lassen. Der Fokus liegt klar auf Energieeffizienz und einem massentauglichen Verkaufspreis.

Das Patt der Giganten

Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen ist die Prognose der Experten eindeutig. Der reale Leistungsabstand wird für den Endnutzer kaum spürbar sein. Die Xbox Helix mag auf dem Papier durch höhere Taktraten führen, doch die PS6 wird diesen Vorsprung voraussichtlich durch Engine-Optimierung und spezialisierte Features ausgleichen.

Noch fehlen finale Daten zur RAM-Konfiguration und den tatsächlichen Taktraten beider Systeme. Klar ist jedoch: Das Wettrüsten um die höchste Teraflops-Zahl rückt in den Hintergrund. Der Kampf der nächsten Generationen wird über den Preis, die Software-Plattform und das bessere Angebot entschieden, nicht über die dritte Nachkommastelle bei der Pixeldichte.

Die Hardware-Philosophien driften zunehmend auseinander. Microsoft sucht das Heil in hohen Taktraten und massiver Rohleistung (Project Helix), während Sony (PS6) wohl auf Kosteneffizienz und maßgeschneiderte Spezialfeatures setzt. Die Performance-Unterschiede werden am Ende vermutlich marginal bleiben, die PS6 könnte jedoch bei Release den entscheidenden Preisvorteil bieten.