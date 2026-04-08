PS6: Warum der DualSense 2 Controller zum Klotz am Bein wird

Sony hat sich ein goldenes Gefängnis gebaut. Was 2020 als große immersive Offensive vermarktet wurde, entpuppt sich heute als technisches Erbe, das man nicht mehr loswird. In der aktuellen Debatte des Broken Silicon-Podcasts wird das Dilemma sichtbar: Der DualSense Controller ist kein Bonus mehr, er ist eine Verpflichtung, die Sony bei der PS6-Hardware die Luft zum Atmen nimmt.

Die Last der Abwärtskompatibilität

Wer heute den Controller der Zukunft entwirft, muss die Altlasten mitschleifen. Sony hat die adaptiven Trigger so tief in die System-Architektur geätzt, dass ein Rückzug den Wert der PS5-Bibliothek untergraben würde. Doch die Realität sieht düster aus.

User wie „Tolki“ bringen es im Podcast auf den Punkt: Abgesehen von „Astro’s Playroom“ nutzt kaum ein Spiel das volle Potenzial. Sony steckt in der Falle. Man muss diese komplexe Mechanik weiterführen, um die Kompatibilität zu wahren, während die Entwickler das Interesse längst verloren haben.

Abseits der First-Party-Studios herrscht kreative Funkstille. Dritthersteller implementieren haptische Effekte oft nur noch als lästiges Pflichtprogramm. Das Ergebnis ist Hardware, die teuer in der Produktion und anfällig im Betrieb ist. In kompetitiven Shootern werden die Widerstände ohnehin deaktiviert. Wer gewinnen will, braucht keine künstliche Barriere zwischen Reflex und Schuss.

Wenn Immersion zur körperlichen Belastung wird

Die Diskussionen drehen sich längst nicht mehr nur um das „Gefühl“, sondern um die physischen Folgen. Im Podcast wird „Metro Exodus“ als warnendes Beispiel genannt. Die haptische Erfahrung sei zwar immens, aber die Konsequenz sei ernüchternd: „His finger was actually getting tired with some of the weapons.“ Das kann ich blind unterschreiben, sofern die Sehnenscheidenentzündung nach drei Stunden mechanischem Widerstandskampf dem Finger überhaupt noch genug Kraft für den Stift lässt. Wenn ein Eingabegerät den Nutzer ermüdet, hat das Design sein Ziel verfehlt. Ein Controller sollte eine Brücke sein, kein Widerstand.

Dennoch scheint Sony den Drang zur Flucht nach vorn zu verspüren. Im Podcast wird über neue „Gimmicks“ wie haptische Face-Buttons spekuliert. Die Idee: Unterschiedliches Feedback, je nachdem, ob man auf Sand oder Stein springt. Doch die Skepsis überwiegt: „You’re adding like a failure point to the controller.“ Jedes zusätzliche Bauteil ist ein weiteres Zahnrad, das im Getriebe klemmen kann. Wer braucht haptische Knöpfe, wenn die Mechanik nach drei Monaten den Geist aufgibt?

DualSense 2 Controller Konzept: Sony schleppt die komplexe Mechanik weiter mit

Der Wunsch nach Evolution statt Spielerei

Die Community fordert keine neue Revolution der Vibration. Die Marschrichtung ist klar: „Give it a longer battery life, make it more durable.“ Man wünscht sich einen Akku, der eine normale Gaming-Session ohne Ladekabel überlebt. Doch die Feature-Falle hat zugeschnappt. Sony muss sich entscheiden, ob sie den Mut haben, die mechanische Komplexität für die Langlebigkeit zu opfern, oder ob sie den DualSense 2 Controller mit noch mehr fragwürdiger Technik endgültig überladen.

Innovation ist kein Selbstzweck. Wenn die Hardware den Spielspaß durch Ermüdung oder Defekte bremst, ist sie gescheitert. Sony steht vor der Wahl: die Fans mit echter Qualität überraschen oder den nächsten Hardware-Blindgänger zünden, den am Ende wieder nur „Astro Bot“ wirklich nutzt.

Wer Innovation mit mechanischer Komplexität verwechselt, baut am Ende kein Werkzeug für Spieler, sondern ein fragiles Ausstellungsstück für die Vitrine.