PS6: Wird Sony bis 2028 warten, um die nächste Konsole zu starten?

Besonders spannend wird es, wenn Yoshida die Möglichkeit anführt, dass die PS6 und die neue Xbox-Konsole möglicherweise im selben Jahr erscheinen könnten. Dies könnte die Rivalität zwischen den beiden Plattformen in eine neue Dimension führen. Microsoft könnte sich ebenfalls für ein 2028er-Release entscheiden, was die Dynamik der Konsolenkriege ordentlich anheizen würde. Derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass die nächste Xbox deutlich früher, nämlich im Jahr 2026 , auf den Markt kommen wird.

Der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida hat in einem Interview die Frage zur nächsten PlayStation-Konsole aufgeworfen und dabei für Aufsehen gesorgt. Während der technische Fahrplan von Sony noch ein großes Geheimnis bleibt, gab Yoshida einen spannenden Einblick in seine persönlichen Gedanken zur Zukunft der Gaming-Hardware. Der 2028er-Zeitpunkt für die PS6 erscheint ihm „richtig“. Doch was bedeutet das eigentlich und warum fühlt sich gerade dieses Jahr für Yoshida so stimmig an?

