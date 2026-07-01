PS6 & Xbox Helix: Entwickler warnt vor 1000-Dollar-Konsolen

Die kommende Konsolengeneration rund um PS6 und Xbox Helix wird die wirtschaftliche Krise der Gaming-Branche verschärfen und zu massiven Studio-Schließungen sowie Entlassungen führen, anstatt bessere Spiele zu liefern.

Das prognostiziert der erfahrene AAA-Entwickler Del Walker (unter anderem Naughty Dog, Rocksteady) angesichts der jüngsten Hardware-Berichte. Steigende Fertigungskosten für die PlayStation 6 und Microsofts Project Helix drohen die Verkaufspreise auf über 1.000 EUR zu treiben – ohne spielerischen Mehrwert.

Technische Komplexität frisst Kreativität

Neue Konsolen-Hardware senkt die Entwicklungskosten nicht, sie treibt sie durch zusätzliche Komplexität exponentiell nach oben. Walker, der an Schwergewichten wie „The Last of Us Part II Remastered“ und „Batman: Arkham Knight“ gearbeitet hat, warnt vor einem fatalen Trugschluss: Mehr Leistung bedeutet primär mehr Aufwand bei der Asset-Erstellung und Optimierung. Die Spiele selbst werden dadurch nicht unterhaltsamer.

Das Problem liegt im Wegfall technischer Grenzen. Historisch gesehen entstanden die besten Gameplay-Mechaniken aus der Notwendigkeit heraus, Hardware-Limitationen zu umgehen. Fehlen diese Grenzen, führt das in der AAA-Produktion zu Ineffizienz und gigantischen Budgets. Steigen die Kosten, sinkt die Risikobereitschaft der Publisher. Die Folge sind spielerische Stagnation, Entlassungswellen und Studio-Schließungen.

The next generation of consoles will cause more bloodshed. The cost of game development has never gone down when a new console arises, it always just adds complexity, cost, and dev time, but are the games truly more enjoyable? Debatable.



Limitations are where the best magic… https://t.co/0WmHPHcEIy — Del (@TheCartelDel) June 29, 2026

Die Angst vor dem Geschmacklos-Design

Um die dreistelligen Millionenbudgets moderner Produktionen abzusichern, müssen Spiele heute für jeden Marktteilnehmer verträglich sein. Walker zieht den Vergleich zu einem Essen: Wenn es jedem schmecken muss, darf es weder scharf noch süß sein – es bleibt geschmacklos.

Sichtbar wird diese Weichspülung bereits in aktuellen Produktionen. Rätsel in Titeln wie „God of War Ragnarök“ werden nach Sekunden von Begleiter-Affen ungefragt gelöst, um ja keinen Spieler zu frustrieren. Auch die monotone Open-World-Formel von Ubisoft dient oft nur dazu, den gigantischen Preis der Entwicklung durch schiere Masse vor dem Käufer zu rechtfertigen. Mehr Leistung wird diesen Trend zu risikoarmen Klonen weiter beschleunigen.

Das Hardware-Dilemma der Hersteller

Ein Aufschub der nächsten Generation in das nächste Jahrzehnt, wie von Walker gefordert, ist wirtschaftlich ausgeschlossen. Sony und Microsoft stecken zu tief in der Entwicklung. Dennoch steht die Branche vor einer Wand. Durch die weltweite Knappheit bei GDDR7-Speicher und Halbleitern steigen die Produktionskosten drastisch. Sonys Orion-APU für die PS6 und Microsofts noch größerer Magnus-Chip für das PC-Hybrid-System Project Helix sind extrem teuer in der Fertigung.

Zuletzt zeigte der offizielle Preis von Valves neuer Steam Machine (1.039 EUR ohne Controller) wohin die Reise für High-End-Architekturen geht. Die Hersteller werden die Konsolen kaum noch subventionieren können.

Wenn die PS6 und Project Helix die 1.000-Euro-Marke knacken, kauft der Spieler keinen optimierten Gaming-Kasten mehr, sondern einen geschlossenen PC zum Premium-Preis. Solange Publisher dieses Budget-Wachstum mit spielerischer Stagnation und risikofreien Einheitsbrei-Spielen beantworten, gibt es für Besitzer einer PS5 oder Xbox Series X schlicht keinen Grund für ein Upgrade. Grafische Nuancen rechtfertigen keine vierstelligen Anschaffungskosten.