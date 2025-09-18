PS6 & Xbox Next: Darum wird die neue Konsolengeneration alles verändern

Die PS6 und die Xbox Next Generation stehen gefühlt vor der Tür, und es wird nicht einfach nur um mehr Teraflops gehen. In der aktuellen Folge von Moore’s Law is Dead erklären Entwickler, warum die kommenden Konsolen ein neues Level an Grafik und Spielperformance bringen könnten, ohne dass wir bisher alles gesehen haben.

Mehr als nur Rasterleistung

Der Sprung von PS4 zu PS5 fühlte sich schon massiv an, doch der von PS5 zu PS6 könnte sich noch größer anfühlen, trotz „nur“ 2,5-fach höherer Rasterleistung. Als Grund sollen die neuen Konsolen Rendering-Aufgaben intelligenter verteilen. AI-Upscaling, maschinelles Lernen und neue Hardwarebeschleunigungen könnten Effekte wie Explosionen, Partikel oder Zaubersprüche realistischer machen, ohne die Performance zu belasten.

Entwickler sprechen davon, dass bisherige Spieleffekte oft „gefaked“ sind, identische Assets werden einfach mehrfach abgeändert abgespielt. Die neue Generation könnte solche Tricks durch echte Simulation ersetzen und spektakuläre Grafikeffekte auf den Bildschirm zaubern.

Intelligentes Rendering statt rohe Power

Ein Beispiel: In Demon’s Souls auf PS5 wurde das Windsystem über alle Level hinweg simuliert, was Partikeleffekte glaubwürdiger wirken ließ. Künftig könnten Konsolen Partikelberechnungen direkt mit Motion-Vektoren und Umgebungsinformationen koppeln, statt auf vereinfachte Physik zu setzen. Deferred Rendering hat früher gezeigt, dass neue Techniken alte Probleme lösen, aber auch neue schaffen. Mit Machine-Learning-Eingaben könnten PS6 und Xbox Next Assets stabil und gleichzeitig natürlicher rendern, ein Kompromiss zwischen Leistung und Realismus.

Entwickler betonen: Wir wissen noch nicht, was alles möglich ist. Aber die nächste Konsolengeneration wird kreative Ansätze erfordern, die über reine Hardware-Spezifikationen hinausgehen. Mit guten Eingaben für AI-gestützte Effekte könnten zukünftige Spiele lebendiger wirken, ohne dass die Hardware überlastet wird. Brute-Force-Rendering gehört zunehmend der Vergangenheit an – smarter, adaptiver Einsatz von Technologie ist das Ziel.

PS6 und Xbox Next werden die Art, wie Spiele dargestellt werden, deutlich verändern. Wer auf Teraflops wartet, wird enttäuscht – wer auf intelligentere Grafik, realistischere Effekte und effizientere Performance setzt, darf gespannt sein. Genau diesen Ansatz verfolgt Sony offenbar auch mit der Hardware selbst – das Teraflop-Rennen ist vorbei. Die nächste Generation wird zeigen, dass echte Innovation oft im Detail steckt, nicht in der nackten Zahl.