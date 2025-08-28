PS6 & Xbox Next – Wer noch auf Discs setzt, setzt aufs falsche Pferd

Der neue Branchenbericht ‚All About Video Games‘ macht unmissverständlich klar: Die Disc ist ein Auslaufmodell. Wer heute noch glaubt, dass physische Spiele die Zukunft haben, verkennt die Realität. Deutschland ist inzwischen ein Sonderfall, denn nirgendwo sonst klammern sich die User so sehr an die Disc, was zugegeben immer rückständiger wirkt.
90 Prozent digital, die Disc stirbt leise
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2024 wurden in Europa bereits 90 Prozent aller Gaming-Umsätze digital erwirtschaftet. Physische Verkäufe schrumpften auf nur noch 10 Prozent, ein Rückgang um weitere fünf Prozentpunkte gegenüber 2023. Damit ist die Disc endgültig in der Nische angekommen, wie GamesIndustry berichtet.
Besonders deutlich wird der Trend im Konsolenbereich: Während Smartphones und Tablets mit 44 Prozent den größten Umsatzanteil sichern, verlieren Konsolen leicht an Boden und liegen bei 38 Prozent. Aber selbst hier gilt: Der Großteil des Umsatzes entsteht längst nicht mehr im Regal von MediaMarkt oder GameStop, sondern in den digitalen Stores von PlayStation, Xbox und Nintendo.
Kurz gesagt: Disc-Verkäufe sind nicht tot, aber sie riechen bereits streng.
Wann stirbt die Disc endgültig?
Rechnen wir den Trend hoch: Fällt der physische Umsatzanteil jedes Jahr um rund fünf Prozentpunkte, ist die Disc spätestens 2030 unterhalb der Wahrnehmungsschwelle angekommen. Collector’s Editions wird es vielleicht noch geben, aber nur als Prestigeprodukt für Sammler und nur noch mit Downloadcode.
Die Parallele zum DVD-Laufwerk im PC liegt nahe: Innerhalb weniger Jahre war es erst optional, dann verschwunden. Genau dieser Prozess läuft gerade bei den Konsolen. Meine Einschätzung: Ab 2030 wird der letzte Hersteller die Disc endgültig fallenlassen. Und Sony dürfte dabei den Ton angeben.
Die PS6 als reines Digital-Modell
Eine persönliche Progonose: Die PlayStation 6 wird nur noch als Digital Edition erscheinen. Ein separates Laufwerk wird es, wie bei der PS5 Pro, als Zubehör geben, aber sicher nicht mehr serienmäßig. Damit würde Sony die Weichen endgültig stellen: Wer noch physisch kauft, muss aktiv aufrüsten.
Das ist kein Nachteil, sondern konsequent. Schon heute werden Spiele am Releasetag gepatcht, teils in Gigabyte-Größe. Ohne Internet geht gar nichts mehr. Wozu also noch eine Disc, die ohnehin nur als Lizenzträger dient?
Zudem spart Sony so Produktions- und Logistikkosten, kann schlankere Hardware-Designs anbieten und die Marge auf digitale Verkäufe maximieren. Auch Microsoft wird diesen Weg gehen, vermutlich parallel zur nächsten Xbox-Generation, und noch ziemlich sicher vor Sony.
Sammler und Händler bleiben auf der Strecke
Natürlich wird es Verlierer geben:
- Sammler, die physische Spiele ins Regal stellen wollen.
- Händler, die von Disc-Verkäufen leben.
- Gamer in Regionen mit schwacher Netzanbindung, die weiterhin Probleme mit großen Downloads haben.
Doch die Branche denkt längst global, und in den Hauptmärkten ist schnelles Internet die Norm. Die Bedürfnisse kleinerer Nischen werden im Zweifel geopfert. Wer heute noch auf Disc setzt, setzt aufs falsche Pferd. Der Markt hat längst entschieden, die Hersteller ziehen nach. 90 Prozent digital sind keine Momentaufnahme, sondern die neue Realität.
Die Disc mag uns noch ein paar Jahre begleiten, als Sammlerstück oder Zubehör. Aber ihr Ende ist unausweichlich, und die PS6 wird das Kapitel „Disc“ endgültig zur Fußnote machen.
Hinweis: Dieser Artikel enthält persönliche Einschätzungen und Prognosen des Autors. Er soll zum Nachdenken und Diskutieren anregen – wie seht ihr die Zukunft der Disc?
Ohne Laufwerk würde ich auch keine kaufen. Bin da vielleicht etwas eigen. Reicht schon das man ständig online sein muss.
Naja schauen wir mal wo die Reise hingeht
Keine Disc, leider keine PS6. Sorry. Bisher war ich immer #TeamPlaystation, aber da hört für mich der Spaß auf – im wahrsten Sinne des Wortes. Insbesondere, da ja gerade andernorts viel im Gespräch war, dass man ja bei digitalen Spielen nur Lizenzen kaufen würde, aber einem die Spiele nicht mehr wirklich gehören.
Ohne Disc, ohne mich. Zieh ich mir halt Playthroughs auf YT rein.
Soll der Artikel Absichtlich provozieren? Denn die Argumente für die Disk sprechen für sich und das heißt Besitz. Ein digitales Spiel oder Film besitze ich nicht. Steht in den AGBs. Als sony sich entschieden hat ihre Filmplattform einzustampfen habe ich alle digital Filme verloren.
Und der nächste Punkt. Digital kostet auf Konsole mehr. Das was sich Sony einspart mit Druck etc. wird nicht an denn Kunden weitergegeben. Neues Spiel 80 öcken.
Die Preispolitik! Nehmen wir als Beispiel FC25. Seit Release im September 2025 bis Ende November war das Spiel permanent nur für 79,99€ Digital zu bekommen im Store.
Währenddessen hat man es physisch zwischen 59,99€ und 69,99€ bezahlt.
Fakt ist: gibt es keinen Sale, zahlt man in der Regel den vollen Preis von 79,99€.
Warum sollten wir Spieler mehr bezahlen, wenn es digital günstiger sein sollte?
Und das die Spiele „unfertig“ auf der Disk sind stimmt, ja. Aber das sollte man per Gesetz einfach verbieten. Wir haben ein Recht darauf, das Spiel vollständig zu erhalten, auch ohne Day-One-Patch. Aber die Entwickler haben nichts zu befürchten und wir kaufen es ja trotzdem.
Somit ist auch gleichzeitig der Gebrauchtmarkt eingegrenzt für künftige Generationen. Die Firmen machen noch mehr Umsatz, aber die Spiele werden deshalb trotzdem nicht günstiger
Ich kann es nicht nachvollziehen, warum digital alles gekauft wird und die deutliche Mehrheit keine Spiele mehr besitzen möchte, sondern nur noch Lizenzen?
Werner Wanke weil es im Store auch Sales gibt und man beispielsweise auch Guthaben über Seiten wie CD Keys 80€ zahlt und 100€ bekommt. Ich hole mir immer Guthaben im Angebot
Werner Wanke kaufe auch ausschließlich digital und das solltest du schon jedem selbst überlassen. Meine Gründe sind Bequemlichkeit ( habe einfach keine Lust ständig die ca zu wechseln ), Platzmangel ( wüsste garnicht wohin mit den ganzen cds) und wie du selbst sagst hat eine cd heute eigentlich kaum noch Vorteile. Ok dann lass uns patches verbieten. Wir warten wesentlich länger auf neue Spiele und wenn sich doch Fehler einschleichen, die das Spiel vielleicht sogar unspielbar machen haben wir halt Pech ♂️. Dlcs verbieten wir dann auch direkt mit und alle sind glücklich
Blödsinn. Andererseits nervt das ständige Wechseln ^^
Ohne Disk kaufe ich keine Konsole mehr. Ich fand es immer super die Spiele danach wieder verkaufen zu können. Digital geht das nicht und dafür sind mir die Preise echt zu viel.
Finde ich klasse. Seitdem Internet Leitungen 4x schneller sind als ein Laufwerk bin ich über jeden GB froh den ich NICHT von Disc installieren muss.
Ich habe die ps5 digital und hätte auch die Series x digital wenn es sie gegeben hätte.
Also können die das Laufwerk gerne weg lassen und die Ressourcen sinnvoll Verein
Einfach die alten spiele spielen.Oder gleich PC zocken.Alles andere macht wenig Sinn
Da missbraucht aber ein Unternehmen seine Vormachtstellung…. Das ist ein Tritt gegen alle Spieler und im Grunde genommen ist das eine Art Erpressung……