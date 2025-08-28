PS6 & Xbox Next – Wer noch auf Discs setzt, setzt aufs falsche Pferd

Der neue Branchenbericht ‚All About Video Games‘ macht unmissverständlich klar: Die Disc ist ein Auslaufmodell. Wer heute noch glaubt, dass physische Spiele die Zukunft haben, verkennt die Realität. Deutschland ist inzwischen ein Sonderfall, denn nirgendwo sonst klammern sich die User so sehr an die Disc, was zugegeben immer rückständiger wirkt.

90 Prozent digital, die Disc stirbt leise

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2024 wurden in Europa bereits 90 Prozent aller Gaming-Umsätze digital erwirtschaftet. Physische Verkäufe schrumpften auf nur noch 10 Prozent, ein Rückgang um weitere fünf Prozentpunkte gegenüber 2023. Damit ist die Disc endgültig in der Nische angekommen, wie GamesIndustry berichtet.

Besonders deutlich wird der Trend im Konsolenbereich: Während Smartphones und Tablets mit 44 Prozent den größten Umsatzanteil sichern, verlieren Konsolen leicht an Boden und liegen bei 38 Prozent. Aber selbst hier gilt: Der Großteil des Umsatzes entsteht längst nicht mehr im Regal von MediaMarkt oder GameStop, sondern in den digitalen Stores von PlayStation, Xbox und Nintendo.

Kurz gesagt: Disc-Verkäufe sind nicht tot, aber sie riechen bereits streng.

Wann stirbt die Disc endgültig?

Rechnen wir den Trend hoch: Fällt der physische Umsatzanteil jedes Jahr um rund fünf Prozentpunkte, ist die Disc spätestens 2030 unterhalb der Wahrnehmungsschwelle angekommen. Collector’s Editions wird es vielleicht noch geben, aber nur als Prestigeprodukt für Sammler und nur noch mit Downloadcode.

Die Parallele zum DVD-Laufwerk im PC liegt nahe: Innerhalb weniger Jahre war es erst optional, dann verschwunden. Genau dieser Prozess läuft gerade bei den Konsolen. Meine Einschätzung: Ab 2030 wird der letzte Hersteller die Disc endgültig fallenlassen. Und Sony dürfte dabei den Ton angeben.

Die PS6 als reines Digital-Modell

Eine persönliche Progonose: Die PlayStation 6 wird nur noch als Digital Edition erscheinen. Ein separates Laufwerk wird es, wie bei der PS5 Pro, als Zubehör geben, aber sicher nicht mehr serienmäßig. Damit würde Sony die Weichen endgültig stellen: Wer noch physisch kauft, muss aktiv aufrüsten.

Das ist kein Nachteil, sondern konsequent. Schon heute werden Spiele am Releasetag gepatcht, teils in Gigabyte-Größe. Ohne Internet geht gar nichts mehr. Wozu also noch eine Disc, die ohnehin nur als Lizenzträger dient?

Zudem spart Sony so Produktions- und Logistikkosten, kann schlankere Hardware-Designs anbieten und die Marge auf digitale Verkäufe maximieren. Auch Microsoft wird diesen Weg gehen, vermutlich parallel zur nächsten Xbox-Generation, und noch ziemlich sicher vor Sony.

Sammler und Händler bleiben auf der Strecke

Natürlich wird es Verlierer geben:

Sammler , die physische Spiele ins Regal stellen wollen.

, die physische Spiele ins Regal stellen wollen. Händler , die von Disc-Verkäufen leben.

, die von Disc-Verkäufen leben. Gamer in Regionen mit schwacher Netzanbindung, die weiterhin Probleme mit großen Downloads haben.

Doch die Branche denkt längst global, und in den Hauptmärkten ist schnelles Internet die Norm. Die Bedürfnisse kleinerer Nischen werden im Zweifel geopfert. Wer heute noch auf Disc setzt, setzt aufs falsche Pferd. Der Markt hat längst entschieden, die Hersteller ziehen nach. 90 Prozent digital sind keine Momentaufnahme, sondern die neue Realität.

Die Disc mag uns noch ein paar Jahre begleiten, als Sammlerstück oder Zubehör. Aber ihr Ende ist unausweichlich, und die PS6 wird das Kapitel „Disc“ endgültig zur Fußnote machen.

Hinweis: Dieser Artikel enthält persönliche Einschätzungen und Prognosen des Autors. Er soll zum Nachdenken und Diskutieren anregen – wie seht ihr die Zukunft der Disc?