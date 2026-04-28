PS6: Zehnfache Raytracing-Leistung und Path Tracing mit 60 FPS im Visier

Die kommende PS6 soll laut aktuellen Analysen eine bis zu zehnfach höhere Raytracing-Performance als die Standard-PS5 bieten und damit flüssiges Path Tracing ermöglichen. Während die reine Rasterleistung Schätzungen zufolge um den Faktor drei steigt, sorgt vor allem die Optimierungsarbeit von Entwicklern wie Codemasters für einen massiven technologischen Sprung bei der Lichtberechnung.

Die Grundlage für diese Prognose bilden technische Analysen von Digital Foundry sowie eine GDC-Präsentation von Codemasters, die bereits auf der PS5 Pro erfolgreiche Path-Tracing-Implementierungen bei stabilen Bildraten demonstrierte.

Path Tracing als neuer Standard durch „ORCA“-Optimierung

Bisher galt Path Tracing – die physikalisch korrekte Simulation von Lichtstrahlen – als Domäne von High-End-PCs. Eine Demonstration von Codemasters auf der GDC 26 zeigt jedoch, dass die PS5 Pro dank der Forschungsarbeit des EA SEED-Teams („ORCA“) F1-Szenarien in 1080p (skaliert auf 4K via PSSR) mit rund 40 FPS berechnen kann.

Durch diese Optimierungen sinkt die Frametime von 42,32 ms auf 23,36 ms. Da die PS6 auf der dedizierten RDNA 5-Architektur aufbauen soll, die von Grund auf für diese Lasten konzipiert wurde, gilt das Erreichen der 60-FPS-Marke bei aktivem Path Tracing als realistisches Ziel für die nächste Generation.

Die Hardware-Daten deuten auf eine ungleiche Verteilung der Leistungssteigerung hin:

Raytracing-Leistung: Steigerung um den Faktor 10 im Vergleich zur Basis-PS5.

Steigerung um den Faktor 10 im Vergleich zur Basis-PS5. Raster-Performance: Steigerung um den Faktor 3 in Szenarien ohne intensives Raytracing.

Dieser Fokus unterstreicht Sonys Strategie, grafische Brillanz nicht mehr über reine Rohauflösung, sondern über komplexe Beleuchtungsmodelle zu definieren.

Der Flaschenhals: CPU-Limitierung durch Handheld-Support?

Trotz der GPU-Überlegenheit gibt es Bedenken hinsichtlich der Spieltiefe. Berichte des Insiders KeplerL2 legen nahe, dass Sony einen begleitenden Handheld plant. Sollte die Unterstützung dieses mobilen Geräts für Entwickler obligatorisch sein, könnte die schwächere CPU des Handhelds zum kleinsten gemeinsamen Nenner werden. Das würde Fortschritte in den Bereichen Physik-Simulation, KI-Komplexität und KI-Crowd-Dichte ausbremsen, da diese Workloads kaum mit der Auflösung skalieren und direkt an die Prozessorleistung gebunden sind.

Für Käufer bedeutet die PS6 den Abschied von „Raytracing-Lite“-Lösungen. Wir bewegen uns auf eine Hardware zu, die erstmals fotorealistische Beleuchtung ohne die bisher üblichen Diashow-Frameraten ermöglicht. Wer jedoch auf massive Sprünge bei der Physik oder der Anzahl von NPCs hofft, sollte die CPU-Thematik im Auge behalten – ein potenzieller Handheld-Zwang könnte hier als Bremse fungieren.