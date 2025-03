PS6 und Xbox Next: Weitere Spiele praktisch „bestätigt“

Die Gerüchteküche rund um die PlayStation 6 brodelt weiter. Während Sony offiziell noch keine Details zur neuen Konsole verraten hat, zeichnen sich immer klarer erste Titel ab, die wohl für die nächste Generation erscheinen werden. Drei weitere Spiele haben sich nun so gut wie bestätigt: The Witcher 4, Intergalactic: The Heretic Prophet und das neue Batman-Spiel von Rocksteady.

Entwickler sprechen vorsichtig, aber deutlich

Piotr Nielubowicz, Finanzvorstand von CD Projekt RED, bestätigte in einer kürzlichen Ergebnispräsentation, dass The Witcher 4 frühestens 2027 erscheinen könnte. Ein vager Zeitrahmen, der jedoch mit früheren Aussagen übereinstimmt. Beide Spiele stehen derzeit am Anfang der Entwicklung und dürften nicht allzu bald erscheinen. Rocksteady spricht in einer aktuellen Jobanzeige ganz deutlich von der „next generation of consoles.“

Da die PS6 mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen Ende 2027 und Anfang 2028 auf den Markt kommt, ist es fast unausweichlich, dass diese Titel als Cross-Gen-Spiele oder gar exklusiv für die PS6 entwickelt werden.

Liste der bisher wahrscheinlichsten PS6-Spiele

Neben den frisch ins Gespräch gebrachten Titeln gibt es noch weitere Spiele, die nahezu sicher für die PS6 geplant sind:

Hideo Kojimas Physint

The Witcher 4

Cyberpunk 2

Intergalactic: The Heretic Prophet

Final Fantasy VII Remake Teil 3

Neues Batman-Spiel von Rocksteady

Sony selbst hält sich bedeckt, doch dass sich die Branche bereits auf die nächste Konsolengeneration vorbereitet, ist offensichtlich. Die PS5 nähert sich ihrem fünften Jahr auf dem Markt, und die Entwicklung der PS6 dürfte hinter verschlossenen Türen auf Hochtouren laufen. Mit einer offiziellen Ankündigung der Konsole ist aber wohl erst 2027 zu rechnen.

Die Hardware der PS6 nimmt im Hintergrund langsam Gestalt an, und es gibt bereits erste Details zu den zugrunde liegenden Technologien. Sony setzt erneut auf eine enge Zusammenarbeit mit AMD, um die Performance der Konsole auf ein neues Level zu heben.

Besonders im Fokus stehen AMDs FSR4 (FidelityFX Super Resolution) und Sonys eigenes PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Beide Technologien sollen für eine deutliche Verbesserung der Bildqualität sorgen, indem sie intelligentes Upscaling und optimierte Bildberechnungen nutzen. Das bedeutet schärfere Texturen, bessere Kantenglättung und eine insgesamt flüssigere Darstellung – besonders in 4K- und möglicherweise sogar 8K-Auflösungen.

Bis dahin bleibt die Frage: Welche weiteren Blockbuster-Titel könnten noch für die PS6 erscheinen? Die Spekulationen laufen weiter, und die kommenden Jahre dürften einige spannende Enthüllungen bringen.