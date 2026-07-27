PSBlackout: Warum auch dieser Boykott gegen Sony reine Zeitverschwendung ist

Eine weltweite Online-Kampagne fordert den Verzicht auf PlayStation-Konsolen als Protest gegen das Ende physischer Spieledatenträger ab 2028. Ein genauer Blick auf die Zahlen, das Nutzerverhalten und die Hintergründe der Organisatoren zeigt jedoch die faktische Wirkungslosigkeit dieser Aktion. Es wird immer absurder!

Eigennutz im Gewand des Verbraucherschutzes

Dass ausgerechnet „Does It Play?“ zu diesem Boykott aufruft, ist kein Zufall. Die Plattform finanziert ihre Existenz durch das Testen und Dokumentieren physischer Disc-Versionen auf ihre Offline-Lauffähigkeit. Fällt die Plastikscheibe ab 2028 weg, verliert das Projekt schlicht seine Geschäftsgrundlage. Der Aufruf zum Protest bedient somit primär das eigene Überleben.

Verbraucherprotest und Petitionen sind als Ausdruck von Unmut vollkommen legitim. Genau wie die begleitende Unterschriftenaktion leidet aber auch dieser Streik an völliger Wirkungslosigkeit. Ein Konzern entscheidet auf Basis von Zahlen und Umsätzen. Nicht wegen Social-Media-Kampagnen.

0,2 Prozent der Nutzer streiken nicht, sie sparen Sony Geld

Das von den Initiatoren gewählte Zeitfenster vom 23. bis 30. August trifft das Unternehmen an keiner empfindlichen Stelle. In diesem Zeitraum stehen keine Veröffentlichungen von Sony-eigenen Entwicklerstudios an. Ein kurzfristiger Nutzungsverzicht dürfte für Sony kaum messbare wirtschaftliche Folgen haben.

Das PlayStation Network verzeichnet über 120 Millionen aktive Konten. Die Petition gegen die Abschaffung physischer Medien erreichte innerhalb eines Monats rund 345.000 Unterschriften. Das entspricht exakt 0,2 Prozent der gesamten Basis. Wenn man nun noch die User herausnimmt, die nicht mal eine PlayStation besitzen, sieht es noch düsterer aus.

Selbst in der eigenen Community hält sich die Begeisterung für den großen Gegenschlag in Grenzen. Der Frust über das Disc-Aus ist zwar riesig, doch beim eigenen Konsumverhalten endet der Widerstand schnell. Eine Woche die Konsole auszuschalten, dürfte Sony kaum schlaflose Nächte bereiten – zumal die meisten Protestierenden spätestens beim nächsten großen Release wieder ganz vorn in der digitalen Warteschlange stehen werden.

„Wanna make a difference? Sell your PS5. Or do this stupid, pointless blackout when GTA drops. But y’all won’t.“ Kyle – X-User

Das Vorhaben scheitert an der Realität des eigenen Verhaltens. Der geplante Verzicht über sieben Tage verlangt Disziplin, die in der Gaming-Kultur nicht existiert. Sobald die gewohnte Abendroutine greift oder der Freundeskreis online geht, verpufft der gute Vorsatz. Die Konsole geht an.

Grundrauschen, mehr nicht

Der zeitweise Verzicht spart Sony sogar Betriebskosten. Die Serverinfrastruktur des Netzwerks nutzt flexible Cloud-Kapazitäten von Amazon Web Services. Sinkt der Datenverkehr durch weniger aktive Nutzer, skalieren die Systeme automatisch herunter. Selbst wenn sich die Zahl aktiver Nutzer kurzfristig reduziert, skaliert die Cloud-Infrastruktur entsprechend. Der Protest dürfte Sony daher eher geringe Betriebskosten ersparen, als nennenswerten wirtschaftlichen Druck aufzubauen.

Der Trend zur digitalen Distribution ist längst beschlossen und unumkehrbar. Auf der PlayStation-Plattform entfallen nur noch knapp 15 Prozent des Software-Volumens auf physische Datenträger. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 überschritten auf dem US-Markt lediglich sieben Retail-Titel die Marke von 100.000 verkauften Einheiten. Die Verkaufszahlen haben die Scheibe längst entwertet.

Verbraucherprotest ist ihr gutes Recht, ändert aber nichts an den Marktgegebenheiten. Wer Sony zum Einlenken bewegen will, müsste dauerhaft auf Hard- und Software verzichten. Das wird nicht passieren. Der Boykott verpufft am 31. August als statistisches Grundrauschen.

Wer fordert, Sony müsse die Community endlich ernst nehmen, sollte selbst mit realistischen Forderungen und glaubwürdigen Aktionen auftreten. Ein einwöchiger „Blackout“, der mit hoher Wahrscheinlichkeit weder Strategie noch Umsatz spürbar beeinflusst, wirkt deshalb weniger wie ein ernstzunehmender Boykott als wie symbolischer Protest innerhalb der eigenen Community.