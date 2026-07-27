PSBlackout: Warum auch dieser Boykott gegen Sony reine Zeitverschwendung ist

Eine weltweite Online-Kampagne fordert den Verzicht auf PlayStation-Konsolen als Protest gegen das Ende physischer Spieledatenträger ab 2028. Ein genauer Blick auf die Zahlen, das Nutzerverhalten und die Hintergründe der Organisatoren zeigt jedoch die faktische Wirkungslosigkeit dieser Aktion. Es wird immer absurder!
Eigennutz im Gewand des Verbraucherschutzes
Dass ausgerechnet „Does It Play?“ zu diesem Boykott aufruft, ist kein Zufall. Die Plattform finanziert ihre Existenz durch das Testen und Dokumentieren physischer Disc-Versionen auf ihre Offline-Lauffähigkeit. Fällt die Plastikscheibe ab 2028 weg, verliert das Projekt schlicht seine Geschäftsgrundlage. Der Aufruf zum Protest bedient somit primär das eigene Überleben.
Verbraucherprotest und Petitionen sind als Ausdruck von Unmut vollkommen legitim. Genau wie die begleitende Unterschriftenaktion leidet aber auch dieser Streik an völliger Wirkungslosigkeit. Ein Konzern entscheidet auf Basis von Zahlen und Umsätzen. Nicht wegen Social-Media-Kampagnen.
0,2 Prozent der Nutzer streiken nicht, sie sparen Sony Geld
Das von den Initiatoren gewählte Zeitfenster vom 23. bis 30. August trifft das Unternehmen an keiner empfindlichen Stelle. In diesem Zeitraum stehen keine Veröffentlichungen von Sony-eigenen Entwicklerstudios an. Ein kurzfristiger Nutzungsverzicht dürfte für Sony kaum messbare wirtschaftliche Folgen haben.
Das PlayStation Network verzeichnet über 120 Millionen aktive Konten. Die Petition gegen die Abschaffung physischer Medien erreichte innerhalb eines Monats rund 345.000 Unterschriften. Das entspricht exakt 0,2 Prozent der gesamten Basis. Wenn man nun noch die User herausnimmt, die nicht mal eine PlayStation besitzen, sieht es noch düsterer aus.
Selbst in der eigenen Community hält sich die Begeisterung für den großen Gegenschlag in Grenzen. Der Frust über das Disc-Aus ist zwar riesig, doch beim eigenen Konsumverhalten endet der Widerstand schnell. Eine Woche die Konsole auszuschalten, dürfte Sony kaum schlaflose Nächte bereiten – zumal die meisten Protestierenden spätestens beim nächsten großen Release wieder ganz vorn in der digitalen Warteschlange stehen werden.
Das Vorhaben scheitert an der Realität des eigenen Verhaltens. Der geplante Verzicht über sieben Tage verlangt Disziplin, die in der Gaming-Kultur nicht existiert. Sobald die gewohnte Abendroutine greift oder der Freundeskreis online geht, verpufft der gute Vorsatz. Die Konsole geht an.
Grundrauschen, mehr nicht
Der zeitweise Verzicht spart Sony sogar Betriebskosten. Die Serverinfrastruktur des Netzwerks nutzt flexible Cloud-Kapazitäten von Amazon Web Services. Sinkt der Datenverkehr durch weniger aktive Nutzer, skalieren die Systeme automatisch herunter. Selbst wenn sich die Zahl aktiver Nutzer kurzfristig reduziert, skaliert die Cloud-Infrastruktur entsprechend. Der Protest dürfte Sony daher eher geringe Betriebskosten ersparen, als nennenswerten wirtschaftlichen Druck aufzubauen.
Der Trend zur digitalen Distribution ist längst beschlossen und unumkehrbar. Auf der PlayStation-Plattform entfallen nur noch knapp 15 Prozent des Software-Volumens auf physische Datenträger. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 überschritten auf dem US-Markt lediglich sieben Retail-Titel die Marke von 100.000 verkauften Einheiten. Die Verkaufszahlen haben die Scheibe längst entwertet.
Verbraucherprotest ist ihr gutes Recht, ändert aber nichts an den Marktgegebenheiten. Wer Sony zum Einlenken bewegen will, müsste dauerhaft auf Hard- und Software verzichten. Das wird nicht passieren. Der Boykott verpufft am 31. August als statistisches Grundrauschen.
Wer fordert, Sony müsse die Community endlich ernst nehmen, sollte selbst mit realistischen Forderungen und glaubwürdigen Aktionen auftreten. Ein einwöchiger „Blackout“, der mit hoher Wahrscheinlichkeit weder Strategie noch Umsatz spürbar beeinflusst, wirkt deshalb weniger wie ein ernstzunehmender Boykott als wie symbolischer Protest innerhalb der eigenen Community.
Ein kurzzeitiger Boykott ist meistens wirkungslos. Aber was dann auf der To-Do Liste steht ist es die PS5 zu Jailbreaken.
Wer keine Multiplayer Games spielt ist das ein ein viel besserer Protest.
Ist wie beim Streaming – immer mehr zersplitterung fördert die Piraterie und das zurecht.
Gegenfrage an die Redaktion. Falls ihr trotzdem zumindest auch ein bisschen der Meinung seid, dass sich Sony in den letzten 10 Jahren von den Spielern entfernt, bzw. ihr wahrscheinlich auch nicht immer mit allem zufrieden seid, wie sollte eine angemessene Reaktion den Spielerschaft aussehen?
Gute Frage.
Sony hat sich verändert, keine Frage. Aus „For the Players“ ist ein Multi-Milliarden-Konzern geworden. Genau das ist die Realität, der sich viele Gamer immer noch verweigern.
Die einzige Sprache, die ein Konzern wie Sony versteht, ist der Geldbeutel. Wer echten Wandel will, muss konsequent sein: keine Konsolen mehr kaufen, Abos kündigen, Neuerscheinungen ignorieren. Ein symbolischer Streik für eine Woche im Sommerloch, bei dem der Traffic Sony sogar noch Serverkosten spart, ändert daran gar nichts. Das schafft die Masse am Ende nicht, weil der Wunsch nach dem nächsten Top-Titel immer siegt.
Anstatt die Vergangenheit zu bekämpfen, sollte die Energie lieber in die digitale Zukunft gesteckt werden. Stellt doch mal transparente und realistisch umsetzbare Forderungen an die Publisher:
Echte digitale Besitzrechte: Lizenzen dürfen nicht einfach erlöschen, wenn Verträge auslaufen.
Preistransparenz: Wir brauchen Regulierungen gegen die Willkür rein digitaler Monopol-Stores.
Garantierter Offline-Zugriff: Digital gekaufte Singleplayer-Titel müssen dauerhaft ohne Server-Check spielbar bleiben.
Wir sind nicht gegen die Spieler, auch wenn uns das immer wieder unterstellt wird. Ich mache euch nur keine falschen Hoffnungen, wo andere Nebelkerzen werfen, um ihre eigene Geschäftsgrundlage zu retten. Am Ende müsst ihr entscheiden, was euch lieber ist: Wunschdenken oder die ehrliche Realität. Wir bieten euch Letzteres.
Rede !!!
Endlich mal einer der es Verstanden hat. An diesen Tagen, wo riesige Konzerne sparen müssen und sich immer mehr der Gewinnmaximierung orientieren um den Zielen der Gewerkschaften zu erreichen, wirft doch auch keiner die Flinte ins Korn.
Klar, die Entscheidung auf Discs zu verzichten, ist eine derbe Entscheidung. Aber anstatt hier mit sinnlosen Boykot zu drohen, ist halt inhaltlicher Quatsch. Wie Niklas Bender schon sagt, nicht kaufen, wäre der einzige Sinnvolle Boykot, da müsste dann aber auch der Großteil mitmachen und nicht nur eine Minderheit.
Jetzt ist eher die Zeit, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und eine Reform von Digitalen Inhalten zu entwerfen. Technisch ist da alles möglich, nur muss das halt jemand fordern. Die Punkte vom Niklas Bender wäre da schonmal der Anfang, welches ich gerne durch einen digitalen Gebrauchtmarkt erweitern würde.