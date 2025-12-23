PSN-Account trotz Passkey gehackt? Support wird für PS5-Spieler zum Risiko

Eigentlich stellen die Zwei-Faktor-Authentifizierung und der Passkey die höchste Form der Accountsicherheit im Internet und auf der PS5 dar, und trotzdem ist der PSN-Account weg. Genau das ist einem französischen Tech-Journalisten passiert.

Brisant ist dabei weniger der eigentliche Hack, sondern wie der Zugriff offenbar möglich war. Denn wenn sich die aktuellen Berichte bestätigen, liegt das Problem nicht bei Nutzern, sondern tief in Sonys Support- und Verifikationslogik. Für PS5-Spieler ist das wichtig, weil hier gerade kein klassischer Angriff auf Passwörter oder Tokens vorliegt, sondern ein möglicher Missbrauch interner Prozesse.

Was konkret passiert sein soll

Der betroffene Journalist verlor die Kontrolle über seinen PSN-Account, obwohl moderne Sicherheitsmaßnahmen aktiv waren. E-Mail-Adresse und Passwort wurden geändert, und anschließend Einkäufe ausgelöst. Nach der Wiederherstellung durch den Support passierte laut der Schilderung das Undenkbare: Der Account wurde ein zweites Mal übernommen.

Entscheidend ist der angebliche Hebel zur Verifikation der Account-Inhaberschaft, für den eine einzelne Transaktionsnummer ausgereicht haben soll. Diese Nummer war auf einem alten Screenshot sichtbar, den der Nutzer selbst früher online geteilt hatte. Es war demnach keine zusätzliche Abfrage, keine Eskalation und keine Sperre nach mehreren Anfragen. Das ist kein technischer Hack im klassischen Sinn, das ist Social-Engineering über den Support.

Aucune idée de comment, mais quelqu’un a réussi à changer le mail et le mot de passe de mon compte @PlayStationFR, pourtant protégé par une clé d’accès.



J’ai perdu accès à mon compte, on m’a pris de l’argent et je ne peux plus me connecter. Changez vos mots de passe ! pic.twitter.com/K8fO6dprwD — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) December 22, 2025

Ob es sich um systematischen Missbrauch handelt, ist derzeit unklar. Ebenso ist nicht sicher, ob interne Tools oder schlicht schwache Support-Richtlinien genutzt wurden. Auch die Anzahl der tatsächlich betroffenen PSN-Accounts ist unklar. Derzeit klingt es nach einem sehr exotischen Problem oder einer Möglichkeit.

Warum das trotzdem ein Problem für Sony ist

Sony wird den Fall wohl trotzdem näher untersuchen, denn Sicherheit endet nicht beim Login. Wenn Support-Prozesse schwächer sind als die eigentliche Account-Absicherung, hebelt das jedes Schutzkonzept aus. Gerade bei PS5-Accounts mit verknüpften Zahlungsmethoden ist das heikel.

Dass mehrere Rücksetzungsversuche nicht auffällig wurden, ist schwer zu rechtfertigen, selbst ohne vollständige Kenntnis interner Abläufe.

Klar ist aber auch, dass dies jetzt kein „Das PSN ist unsicher“-Moment ist. Aber es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Sonys Account-Wiederherstellung überarbeitet werden muss. Wer Screenshots mit Transaktionsdetails teilt, geht ein Risiko ein, das sollte aber niemals ausreichen, um einen Account zu verlieren.