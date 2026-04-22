PSN-Age-Check-Hysterie: Werdet endlich erwachsen oder spielt wieder Game Boy

Manche Gamer führen sich auf, als müssten sie für eine Runde „Helldivers 2“ ihre Niere spenden, dabei geht es nur um das digitale Äquivalent einer Alterskontrolle im Kino, die in Form des PSN-Age‑Check umgesetzt wird. Sony führt hier lediglich aus, was der Gesetzgeber längst diktiert hat.
Man muss sich ernsthaft fragen, ob einige in der Community in einer schallisolierten Blase aus Nostalgie und Misstrauen leben. Da wird in den Kommentaren von „Totalüberwachung“ und „Internationalsozialismus“ schwadroniert, weil Sony – übrigens als einer der letzten großen Player – endlich die gesetzlichen Leitplanken hochzieht. Was hat das mit einem simplen Alterscheck zu tun? Was lediglich Rechtssicherheit bieten soll, ist für andere der Anfang vom Ende der Freiheit – dramatischer geht es kaum.
In Großbritannien werden entsprechende Systeme bereits eingesetzt und Schritt für Schritt weiter ausgerollt. Für Nutzer ist das im Alltag meist ein kurzer, unspektakulärer Vorgang, und siehe da: Das Empire steht noch und man kann hier immer noch zocken, ohne dass die hiesige SAS die Tür eintritt oder der MI5 sich in den Chat einklinkt. Wer wegen eines simplen ID-Checks den Untergang des Abendlandes heraufbeschwört, hat offenbar keine anderen Probleme im Leben.
Nostalgiker der Anonymität
Es ist immer dasselbe Kalkül: Sobald ein Konzern eine notwendige Anpassung an die Realität vornimmt, wittern die Berufs-Skeptiker die Weltverschwörung. Dass Sony hier lediglich den Online Safety Act und ähnliche globale Standards umsetzt, wird geflissentlich ignoriert. Stattdessen wird so getan, als sei der Verzicht auf Anonymität ein Sakrileg.
Fakt ist, die Zeiten, in denen man sich hinter einem Geburtsdatum nach Gutdünken verstecken konnte, sind vorbei. Dass sich Nutzer wie „K4ll3“ nun als digitale Freiheitskämpfer stilisieren, weil sie keinen Bock auf fünf Minuten Verifizierung haben, ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Wer keine Lust auf Identifikation hat, muss eben zurück zum Game Boy – da will keiner wissen, wer man ist, solange die Batterien voll sind.
Das Spiel der Angst
Besonders amüsant ist die Argumentation mit dem Datenschutz. Wir füttern soziale Netzwerke mit jedem Detail unseres Privatlebens, lassen unsere Einkaufsgewohnheiten von Algorithmen lenken und tragen Mikrofone in der Hosentasche herum. Aber wehe, Sony will sicherstellen, dass im Voice-Chat keine Zehnjährigen mit Inhalten für Erwachsene konfrontiert werden – dann ist plötzlich die rote Linie überschritten.
Dieses punktuelle Misstrauen ist die reine Überbestätigung des eigenen Egos. Die Verifizierung via Yoti ist ein Standardprozess, kein geheimdienstlicher Verhörtermin. Wer hier von „Büchse der Pandora“ spricht, greift deutlich zu hoch und vermischt technische Verifikation mit umfassender Überwachung.
Eigentlich ist Sonys viel zu spätes Einlenken ein Segen. Wenn die Hürde der Verifizierung dazu führt, dass die toxischsten Schreihälse – die meistens ohnehin ein Problem mit Regeln jeder Art haben – die Segel streichen und „in die hohen Seen“ – sprich: in die Bedeutungslosigkeit der Piraterie – abwandern, gewinnt das PSN massiv an Qualität. Es ist kein Kommunismus, wenn eine Plattform Hausregeln durchsetzt, um gesetzliche Bußgelder im Milliardenbereich zu vermeiden. Es ist schlicht ökonomische Vernunft. Wer das als „Schlinge“ bezeichnet, die sich zuzieht, hat wohl eher ein Problem mit der eigenen Reife als mit Sonys Sicherheitspolitik.
Viel Geschrei um ein Pflicht-Update – only in UK
Am Ende des Tages ist die Aufregung nichts weiter als ein Sturm im Wasserglas. Die Mehrheit der Spieler wird den Scan kurz erledigen, zwei Minuten fluchen und dann weiterspielen. Zurück bleiben ein paar laute Nostalgiker, die den Anschluss an die moderne Netzwelt verpasst haben und ihre Isolation als heroischen Widerstand verkaufen. Sony spielt hier lediglich den längst überfälligen Türsteher für einen Club, der schon seit Jahren eine Ausweispflicht verdient hätte. Wer hier völlig selbstverständlich in jeder Bar den Ausweis zückt, bevor das erste Pint fließt, kann über das deutsche Drama wegen eines digitalen Alters-Checks nur müde lächeln. Wer draußenbleiben will, bitte sehr – drinnen ist die Luft ohne das paranoide Gebrüll ohnehin besser.
Während in deutschen Foren noch die Aluhüte gefaltet und der digitale Untergang beschworen wird, ist der ID-Check hier bei mir längst entspannte Normalität ohne jeglichen Beigeschmack. Ihr führt einen ideologischen Grabenkrieg gegen eine gesetzliche Kleinigkeit, die euch vorerst nicht einmal betreffen wird. Wer 2026 immer noch glaubt, dass ein simpler Altersnachweis ein Staatsstreich sei, sollte seinen Controller vielleicht gegen ein analoges Brettspiel eintauschen.
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Welche Ehre namentlich erwähnt zu werden.
Danke dafür, aber würde mich eher als „Aussteiger“ bezeichnen.
Witz das erst die „Totalüberwachung“ mokiert wird und dann im nächsten Absatz mit „In Großbritannien werden entsprechende Systeme bereits eingesetzt und Schritt für Schritt weiter ausgerollt“ Wofür werden Die denn ausgerollt? Was ist denn das Ziel?
In Britannien wird man für Memes verhaftet, in Deutschland wird einem auch alles beschlagnahmt weil man Politiker „Schwachköpfe“ nennt und das mit SEK. Also das passiert bereits.
Seit wann ist das denn Standard? Vor 2-3 Jahren gabs das noch nicht. Und seit wann ist das notwendig? Das war es bis vor kurzer Zeit nie. Sind es nun Hausregeln oder Internationale Standards? Ich möchte nicht, das eine Firma meine Daten bekommt, Die es nicht benötigt. Warum empört sich nie jemand das man etwas kauft und dann nach Jahren heißt es „du musst das und das machen, sonst kannst du das nicht mehr nutzen“? Warum ist das nie ein Problem? Verbraucherschutz?
Es ist ganz einfach: Es wird ein globales Überwachungsnetz etabliert, indem du permanent getracked wirst und alles was du tust und sagst gespeichert wird. Auch Dinge, Die du nicht freiwillig an dein Frontpage in FB teilst. Dies gekoppelt mit CBCD, indem deine Einkäufe reguliert werden (CO2 Zertifikate bspw.) & einem Social Credit Score den es in China bereits gibt. Das ist keine Theorie, das ist gelebte Praxis dort.
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Danke lieber Autor. Du sprichst mir aus der Seele. Diess ganze Aufregung ist einfach nur lächerlich. Die Schreier sollen sich bei der Regierung beschweren und nicht bei Sony. Jeder von denen zeigt im Kino seinen Perso vor…Kein Problem. Jeder von denen hat beim Abschluss seines Handy Vertrages seinen Perso vorgezeigt, beim Abschluss von Altersversorge Versicherung usw. Aber hier eine Welle lostreten. Es ist einfach nur lächerlich. Und das hat auch nichts mit Ängsten oder Datenschutz zu tun, es ist einfach nur „Drama“ veranstalten zu einem Thema das in so vielen Bereichen Standard ist, doch die ganzen Schreihälse brauchen Aufmerksamkeit und Panik verbreiten.
Es wird doch keiner gezwungen. Dann muss man halt auf diesen Service verzichten, genauso wie man nicht ins Kino reinkommen würde, keinen Handy ertragen erhält, kein Bankkonto eröffnen kann usw.
Und der Autor hat sich nicht im Ton vergriffen sondern es genau auf den Punkt getroffen. Wem es nicht passt, der soll zum heulen in den Keller gehen. Vielleicht liegt dort noch der alte Game Boy…. und nun freue ich mich auf die weiteren Drama Kommentare, die ich einfach nicht für voll nehmen kann 😉
Gott hat uns allen ein Gehirn gegeben. Zu dumm, das es bei Manchen ungenutzt bleibt.
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Naja, ich kann dem Beitrag in vielen Teilen zustimmen, allerdings sollte man trotz aller dem mit seinen Daten nicht einfach so umgehen, wie im Artikel erwähnt. Ich meine, nur weil ich ein Handy in der Tasche habe heißt das ja nicht, das ich überall sonst meine Daten verschenken muss.
Ich komme selber aus der Branche und bin für das Tracken bei einem Groß Kozern verantwortlich, ergo dürfe Daten nur solange gespeichert werden, wie man sie benötigt, was natürlich wiederum Auslegungssache ist. Bei personenbezogenen Informationen, ist die Regelung deutlich strenger und wird auch regelmäßig von Behörden kontrolliert.
Und ja, die Altersverifikation wird immer mehr zum Bestandteil in der Gesellschaft werden. Das finde ich im allgemeinen aber auch gut so, wenn man bedenkt was auf Roblox oder CoD los ist. Ich hatte in meiner Kindheit auch Zugriff auf Ü18 Titel, aber da war die Welt noch nicht so vernetzt wie heute. Das heißt, wenn ich Mortal Kombat gezockt habe, war ich für mich alleine oder maximal mit meinem Bruder in einem Zimmer. Heute kannst du mit dem falschen Vorlieben viel einfacher Kontakte zu Minderjährigen aufbauen. Da muss und soll es auch strengere Regeln geben, weshalb ich sowas auch voll und ganz Unterstütze. Solltest du dein Alter nicht verifizieren wollen oder können, wird es schon ein Grund haben, wieso du nicht auf eine Webseite oder Service Zugriff hast.
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„Wer 2026 immer noch glaubt, dass ein simpler Altersnachweis ein Staatsstreich sei“
Es geht doch garnicht um den Altersnachweis, sondern um die Daten die ich da hinschicke.Ich will den nicht eine Kopie meines Ausweises zusenden. Wer weiß was die damit anstellen oder eher gesagt was andere anstellen, wenn es mal wieder einen Hack gibt…
Das ist richtig. Als ob ich einer Selbstauskunft von Datenlöschung glaube. Da wird gar nichts gelöscht und es wird gesammelt.
Was ist das für ein Ton gegenüber den Lesern?
Ich bin ein großer Junge. ich muss nicht gleich zum Staat rennen und weinen, das er die Gesetze ändern muss, weil jemand Worte verwendet Die ich nicht mag.
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Zum thema: kann verstehen, dass viele das wegen Datenschutz nicht wollen. Hätte auch keine Lust, dass meine Person Daten bei sony rumliegen. Wenn es sowas wie post ident in digitaler form bzw mit digitaler Bestätigung und Verlinkung für Anbieter geben würde, hätten vielleicht weniger Leute ein Problem damit, da die Daten dann nicht zu jedem Anbieter einzeln geschickt werden müssen, um dort gesammelt zu werden
Haha der ist gut… Als würdet ihr darauf antworten, wenn ihr nach eurem Wohnort (England, Deutschland) und den Hintergründe zu playfront gefragt werdet…..kontaktformular….ist klar 😉
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das eine Marktlücke ist oder nicht. Aber es wäre doch möglich eine international agierende Altersverifikationsstelle zu haben, welcher dem DSGVO oder GDPR unterordnet ist.
Hier teile ich die Ansicht des Autors in keiner Weise. Der einzige Punkt ist natürlich der, dass man Sony nichts ankreiden kann, da sie Gesetzen folgen. Aber man kann Sony durchaus kritisieren und dazu bringen, sich gegen diese Gesetze zu stellen.
Ich kann jedem nur dieses Video zu dem Thema Altersnachweis empfehlen: https://www.youtube.com/watch?v=R0-LP2Ad804
In meinen Augen gehen solche in die völlig falsche Richtung.
Das ist Unsinn, die Bevölkerung muss sich gegen Gesetze ihrer Regierung stellen und nicht ein Japanischer Elektronikkonzern.
Stimme ich in erster Linie zu. Aber man kann trotzdem zusätzlich Lobbyarbeit an anderer Stelle leisten. Unternehmen haben ebenfalls Einfluss auf die Politik. Aber klar, das ist ein ganz großes, freiheitseinschränkendes Gesetz mit fatalen Konsequenzen, das leider zu wenig thematisiert wird. Würde mir hier deutlich mehr Gegenwehr der Bürger wünschen.
Kannte das video schon der typ ist toll
Da bin ich bei dir, ich kann es verstehen das Die sich fügen müssen. Dennoch haben Aussagen Konzerne Gewicht, Die eine Sinnlosigkeit solcher Methoden beleuchten könnten. Es kommt aber hauptsächlich auf die Kunden an. Wenn es zu einem Boykott käme (Wird nicht passieren, zu viele Normies), dann würden Sie laut. Wenn das Geld ausbleibt, dann werden Sie laut.