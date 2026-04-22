PSN-Age-Check-Hysterie: Werdet endlich erwachsen oder spielt wieder Game Boy

Manche Gamer führen sich auf, als müssten sie für eine Runde „Helldivers 2“ ihre Niere spenden, dabei geht es nur um das digitale Äquivalent einer Alterskontrolle im Kino, die in Form des PSN-Age‑Check umgesetzt wird. Sony führt hier lediglich aus, was der Gesetzgeber längst diktiert hat.

Man muss sich ernsthaft fragen, ob einige in der Community in einer schallisolierten Blase aus Nostalgie und Misstrauen leben. Da wird in den Kommentaren von „Totalüberwachung“ und „Internationalsozialismus“ schwadroniert, weil Sony – übrigens als einer der letzten großen Player – endlich die gesetzlichen Leitplanken hochzieht. Was hat das mit einem simplen Alterscheck zu tun? Was lediglich Rechtssicherheit bieten soll, ist für andere der Anfang vom Ende der Freiheit – dramatischer geht es kaum.

In Großbritannien werden entsprechende Systeme bereits eingesetzt und Schritt für Schritt weiter ausgerollt. Für Nutzer ist das im Alltag meist ein kurzer, unspektakulärer Vorgang, und siehe da: Das Empire steht noch und man kann hier immer noch zocken, ohne dass die hiesige SAS die Tür eintritt oder der MI5 sich in den Chat einklinkt. Wer wegen eines simplen ID-Checks den Untergang des Abendlandes heraufbeschwört, hat offenbar keine anderen Probleme im Leben.

Nostalgiker der Anonymität

Es ist immer dasselbe Kalkül: Sobald ein Konzern eine notwendige Anpassung an die Realität vornimmt, wittern die Berufs-Skeptiker die Weltverschwörung. Dass Sony hier lediglich den Online Safety Act und ähnliche globale Standards umsetzt, wird geflissentlich ignoriert. Stattdessen wird so getan, als sei der Verzicht auf Anonymität ein Sakrileg.

Fakt ist, die Zeiten, in denen man sich hinter einem Geburtsdatum nach Gutdünken verstecken konnte, sind vorbei. Dass sich Nutzer wie „K4ll3“ nun als digitale Freiheitskämpfer stilisieren, weil sie keinen Bock auf fünf Minuten Verifizierung haben, ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Wer keine Lust auf Identifikation hat, muss eben zurück zum Game Boy – da will keiner wissen, wer man ist, solange die Batterien voll sind.

Das Spiel der Angst

Besonders amüsant ist die Argumentation mit dem Datenschutz. Wir füttern soziale Netzwerke mit jedem Detail unseres Privatlebens, lassen unsere Einkaufsgewohnheiten von Algorithmen lenken und tragen Mikrofone in der Hosentasche herum. Aber wehe, Sony will sicherstellen, dass im Voice-Chat keine Zehnjährigen mit Inhalten für Erwachsene konfrontiert werden – dann ist plötzlich die rote Linie überschritten.

Dieses punktuelle Misstrauen ist die reine Überbestätigung des eigenen Egos. Die Verifizierung via Yoti ist ein Standardprozess, kein geheimdienstlicher Verhörtermin. Wer hier von „Büchse der Pandora“ spricht, greift deutlich zu hoch und vermischt technische Verifikation mit umfassender Überwachung.

Eigentlich ist Sonys viel zu spätes Einlenken ein Segen. Wenn die Hürde der Verifizierung dazu führt, dass die toxischsten Schreihälse – die meistens ohnehin ein Problem mit Regeln jeder Art haben – die Segel streichen und „in die hohen Seen“ – sprich: in die Bedeutungslosigkeit der Piraterie – abwandern, gewinnt das PSN massiv an Qualität. Es ist kein Kommunismus, wenn eine Plattform Hausregeln durchsetzt, um gesetzliche Bußgelder im Milliardenbereich zu vermeiden. Es ist schlicht ökonomische Vernunft. Wer das als „Schlinge“ bezeichnet, die sich zuzieht, hat wohl eher ein Problem mit der eigenen Reife als mit Sonys Sicherheitspolitik.

Am Ende des Tages ist die Aufregung nichts weiter als ein Sturm im Wasserglas. Die Mehrheit der Spieler wird den Scan kurz erledigen, zwei Minuten fluchen und dann weiterspielen. Zurück bleiben ein paar laute Nostalgiker, die den Anschluss an die moderne Netzwelt verpasst haben und ihre Isolation als heroischen Widerstand verkaufen. Sony spielt hier lediglich den längst überfälligen Türsteher für einen Club, der schon seit Jahren eine Ausweispflicht verdient hätte. Wer hier völlig selbstverständlich in jeder Bar den Ausweis zückt, bevor das erste Pint fließt, kann über das deutsche Drama wegen eines digitalen Alters-Checks nur müde lächeln. Wer draußenbleiben will, bitte sehr – drinnen ist die Luft ohne das paranoide Gebrüll ohnehin besser.

Während in deutschen Foren noch die Aluhüte gefaltet und der digitale Untergang beschworen wird, ist der ID-Check hier bei mir längst entspannte Normalität ohne jeglichen Beigeschmack. Ihr führt einen ideologischen Grabenkrieg gegen eine gesetzliche Kleinigkeit, die euch vorerst nicht einmal betreffen wird. Wer 2026 immer noch glaubt, dass ein simpler Altersnachweis ein Staatsstreich sei, sollte seinen Controller vielleicht gegen ein analoges Brettspiel eintauschen.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.