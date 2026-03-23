PSN-Aus bis 2026: Steht der neue Name bereits fest?

Sony Interactive Entertainment tilgt das Branding „PlayStation Network“ bis September 2026 vollständig und ersetzt es offenbar durch den simplen Markennamen „PlayStation“. Die Ära des Kürzels „PSN“ endet laut Sony offiziell im Herbst 2026.

Sony hat Entwickler bereits darüber informiert, dass der Begriff „PlayStation Network“ aus sämtlichen Menüs, Marketing-Assets und technischen Dokumentationen verschwinden muss, wie hier berichtet. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Umstellung auf den offiziellen Webseiten bereits erfolgt ist und es keinen kryptischen neuen Kunstnamen geben wird. Die digitale Infrastruktur wird künftig schlicht als „PlayStation” geführt, um die Grenze zwischen Hardware und Dienstleistung endgültig aufzuheben.

Das Rebranding hat bereits im Stillen begonnen

Was wie eine große Ankündigung wirkt, wird von Sony bereits seit Ende 2025 schrittweise umgesetzt. Ein Blick in das Web-Archiv zeigt, dass die ehemals als „PSN Service Status“ bekannte Webseite bereits im Dezember 2025 in „PlayStation Service Status“ umbenannt wurde. Jegliche Erwähnung des „Networks“ wurde dort gestrichen.

Sony bereitet damit den Boden für eine Zukunft, in der das Ökosystem nicht mehr als separates Anhängsel der Konsole verstanden wird. Das Ziel ist eine monolithische Markenführung: Wer ein Spiel kauft, ein Abo abschließt oder online spielt, nutzt schlicht „PlayStation“.

Abschied vom Kult-Kürzel: Bis September 2026 tilgt Sony das PSN-Branding aus allen Systemmenüs

Die Fakten zur Umstellung

Die Umstellung ist ein rein kosmetischer und strategischer Prozess ohne technische Nachteile für die Nutzerschaft. Dennoch sind die Auswirkungen auf die Markenkommunikation massiv.

Die wichtigsten Eckpunkte:

Termin: Vollständiger Abschluss bis September 2026.

Vollständiger Abschluss bis September 2026. Entwickler-Pflicht: Ab Herbst 2026 müssen alle neuen Titel die Bezeichnung „PlayStation“ statt „PSN“ für Online-Funktionen nutzen.

Ab Herbst 2026 müssen alle neuen Titel die Bezeichnung „PlayStation“ statt „PSN“ für Online-Funktionen nutzen. Kontinuität: Bestehende Accounts, Käufe, Trophäen und Freundeslisten bleiben technisch unverändert.

Bestehende Accounts, Käufe, Trophäen und Freundeslisten bleiben technisch unverändert. Suchbegriffe: Trotz der Tilgung bleibt „PSN Down“ als etablierter Suchbegriff bei Störungen vorerst die größte Hürde für die Kommunikation.

Strategischer Hintergrund

Die Marke „PSN“ stammt aus dem Jahr 2006, als Online-Gaming eine reine Konsolenfunktion war. In Zeiten von PC-Portierungen und Mobile-Apps wirkt das Wort „Network“ wie ein technisches Relikt. Sony folgt hier dem Markttrend zur Vereinfachung. Microsoft hat diesen Schritt bereits 2021 vollzogen, als „Xbox Live“ offiziell in „Xbox Network“ umbenannt wurde – Sony geht nun einen Schritt weiter und streicht das Wort „Network“ komplett.

Das Aus für das „PSN“ ist konsequent. Sony räumt den Namens-Dschungel auf. Für euch als Spieler ändert sich technisch gar nichts, aber die Botschaft ist klar: PlayStation ist kein Gerät mehr, das man unter den Fernseher stellt, sondern ein Service-Dienstleister. Das Rebranding ist das Eingeständnis, dass die Hardware nur noch das Tor zu einem digitalen Ökosystem ist. Ein nüchterner, strategischer Move, der das Marketing-Gedöns entschlackt.