PSN-Ausfall stoppt Open Beta von Marvel Tōkon: Fighting Souls

Das PlayStation Network kämpft seit heute Mittag mit Serverausfällen, die zeitgleich zum Start der ersten Open-Beta von „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ aufgetreten sind. Spieler auf PS5 und PC melden massive Login-Fehler und den Abbruch bestehender Verbindungen.

Fehlercode WS-116486-6 und PSN-Zwang auf dem PC

Nutzer auf der PlayStation 5 werden beim Anmeldeversuch mit dem Fehlercode WS-116486-6 konfrontiert, der auf ein Verbindungsproblem mit den zentralen Sony-Servern hinweist. PC-Spieler trifft die Störung identisch hart. Da Sony für die Testphase von „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ auf Steam zwingend eine aktive PSN-Anbindung verlangt, scheitert der Start der Anwendung auf dem PC genauso wie auf der Konsole. Server dicht.

Die Störungsmeldungen auf Analyseplattformen wie Downdetector stiegen ab etwa 12:00 Uhr deutscher Zeit steil an. Auch die offizielle Support-Webseite von PlayStation war zeitweise nicht mehr erreichbar oder lieferte Timeouts.

Entwickler verweisen auf Discord statt offizieller Entwarnung

Während die offiziellen Social-Media-Kanäle von PlayStation Support die Ursache bisher nicht kommentieren, reagierte das Entwicklerteam von Marvel Tōkon über X. In einer Stellungnahme bestätigte das Team die Login- und Netzwerkprobleme und verwies betroffene Spieler für kommende Updates auf ihren Discord-Server.

To our Tōkon Warriors,



We're aware that some PlayStation players are experiencing login and network issues. Our team is actively investigating the problem and working to identify the cause. We'll share updates as soon as we have more information.



Thank you for your patience… — MARVEL Tōkon: Fighting Souls (@MARVELTokon) July 24, 2026

Einige Nutzer berichten nach mehrfachen Anmeldeversuchen von erfolgreichen Logins, was auf eine unregelmäßige Erreichbarkeit der Authentifizierungsserver hindeutet. Von einem stabilen Betreibernetzwerk kann derzeit keine Rede sein. Es bleibt Glückssache.

Das akute Problem verdeutlicht die Anfälligkeit plattformübergreifender Online-Zwänge. Wenn PC-Ports für rein netzwerkbasierte Validierungen an ein proprietäres Konsolen-Backend gekoppelt werden, erzeugt jeder lokale Serverausfall eine globale Blockade. Der Ausfall trifft nicht nur Konsolenspieler, sondern legt die gesamte PC-Testerfahrung lahm.

Die Abhängigkeit externer PC-Releases von Sonys PSN-Servern erweist sich bei Störungen als direkter Single Point of Failure. Spieler müssen Geduld aufbringen, bis Sony die Authentifizierungsserver stabilisiert hat. Wer einmal im Spiel ist, sollte die Session nicht freiwillig beenden.