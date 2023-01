PSN Guthaben: Amazon gibt euch 15% Rabatt, nicht nur für FIFA Points

PSN Guthaben kann man eigentlich immer gebrauchen. Egal, ob ihr euer PS Plus-Abo verlängern oder euch ein neues Game holen wollt. Der digitale Markt wird immer wichtiger und verdrängt den physischen langsam aber sicher. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt 25, 50 oder 100€ PSN Guthaben mit 15% Rabatt sichern. Die Aktion ist auf den ersten Blick nicht gut kommuniziert, da es so aussieht, als ginge es nur um In-Game-Points für FIFA Ultimate Team.

PSN Guthaben bei Amazon im Angebot

Bei FIFA wurde kürzlich das Team of the Year vorgestellt. Das bringt natürlich jede Menge besonders starke Karten ins Spiel, die Spieler über Packs ziehen können. Für die Packs muss man entweder ewig grinden oder eben die Taschen aufmachen und FIFA Points kaufen. Zur Feier des Team of the Year bietet Amazon die Punkte auf Umwegen etwas günstiger an, wovon ihr aber auch profitieren könnt, wenn ihr kein FIFA spielt.

Die drei angebotenen Karten mit 25, 50 und 100€ PSN Guthaben könnt ihr nämlich frei einlösen und dann damit kaufen, was immer ihr wollt. Die Karten sind allerdings nur auf deutschen Accounts einlösbar. Die Codes werden direkt nach dem Kauf von Amazon per Mail verschickt, ihr könnt das Guthaben also in wenigen Minuten über die PS4, die PS5 oder die PS App einlösen. Ihr bekommt 15% Rabatt auf die Karten, wodurch folgende Preise entstehen:

Wenn ihr euch also direkt für die teuerste Option entscheidet, spart ihr im Vergleich zum „normalen“ Preis knapp 15 Euro. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Aktion läuft, normalerweise habt ihr aber schon ein paar Tage Zeit, um es euch zu überlegen. Das Angebot ist natürlich praktisch, wenn ihr eh regelmäßig im PlayStation Store einkauft, so bekommt ihr einfach 15% Rabatt auf neue Spiele, Abos oder In-Game-Währung.