PSN-Kontolöschung: Sony löscht inaktive Accounts automatisch nach 3 Jahren

Sony behält sich zukünftig das Recht vor, inaktive PlayStation-Network-Konten nach 36 Monaten zu schließen und sämtliche digitalen Spielkäufe unwiderruflich zu löschen. Ein kleiner Reminder zur Unzeit.
Diese Klausel wurde bereits im April 2026 klammheimlich in den Nutzungsbedingungen verankert und sorgt erst jetzt für massive Kritik in der Community. Betroffen sind alle Plattformen von der PS4 bis zur PS5 Pro. Sony reagiert damit primär auf Druck der Europäischen Union. Die Datenschutz-Grundverordnung zwingt Konzerne zur Löschung nicht mehr genutzter Nutzerdaten.
Der Ablauf der Kontolöschung
Registriert das System eine Inaktivität von drei Jahren, kann Sony das Verfahren einleiten. Das Unternehmen kontaktiert den Besitzer per E-Mail. Ab diesem Zeitpunkt läuft eine Frist von sechs Monaten. Erfolgt innerhalb dieser Zeit kein Login oder kein ausdrücklicher Antrag auf Beibehaltung, wird das Konto gelöscht. Eine Wiederherstellung ist danach ausgeschlossen.
Die Formulierung in den Statuten lässt Sony allerdings Spielraum. Es heißt dort, dass der Konzern das Konto schließen „kann“, nicht zwingend „muss“. Dennoch verbleibt das unternehmerische Risiko beim Kunden. Wer eine längere Gaming-Pause einlegt oder die Benachrichtigung im Spam-Ordner übersieht, verliert den Zugriff auf seine gesamte digitale Bibliothek.
Regulatorischer Zwang statt Willkür
Sony handelt hier nicht aus einer Laune heraus, sondern folgt gesetzlichen Vorgaben. Die europäische Gesetzgebung verlangt eine strikte Datenhygiene. Andere Plattformen agieren längst restriktiver. Microsoft behält sich Löschungen nach zwei Jahren Inaktivität vor, Ubisoft greift teilweise schon nach zwölf Monaten durch.
Der Zeitpunkt der Entdeckung ist für Sony dennoch ein PR-Desaster. Die Community ist ohnehin gereizt, seitdem strategische Schritte hin zu einer rein digitalen Zukunft ohne physische Discs eingeleitet wurden. In dieser aufgeheizten Stimmung wirkt die Klausel wie ein Katalysator. Verbraucherschützer kritisieren seit Jahren, dass digitale Käufe im Grunde nur temporäre Lizenzen sind. Diese Nachricht untermauert das.
Die Schließung inaktiver Konten ist rechtlich weitgehend abgesichert, für ehrliche Käufer aber ein massiver Nachteil im Vergleich zu physischen Medien. Digitale Spiele gehören Ihnen nicht, Sie erwerben nur ein Nutzungsrecht. Wer seine Bibliothek schützen will, muss sich mindestens alle drei Jahre einmal im PSN einloggen. Ein einfacher Kalendereintrag verhindert den Totalverlust.
Find ich beschissen… Ich habe nach der enttäuschenden PS3 damals die komplette PS4 Ära übersprungen und erst bei PS5 wieder mitgemacht… Wäre mein Konto weg gewesen wäre es sehr ärgerlich gewesen.
Acc löschung wäre scheisse. Wenn ich aber 3 Jahre Zeit habe mich einzuloggen,
dann ist es nicht schlimm. Und wenn jemand 3 Jahre nicht zockt, dann ist man/frau kein zocker.
Wenn man 1 Jahr nicht zockt, dann ist es den Gamer/in Egal ob löschung oder nicht.
Die 5er war das letzte was von Sony ins Haus kam. Schade dass es jetzt so weit kommt aber es kommt irgendwann mal der Punkt da lässt man sich entweder weiter verarschen oder zieht seine Konsequenzen. For the Players aber alles was die letzten Monate kam war genau das Gegenteil.
Ich versteh diese Amöben nicht die alles mit sich machen lassen. Was keine Discs mehr bedeutet ist denen gar nicht klar und sie rennen lachend ins Sony Messer.
Lasst ihr euch gerne weiter melken aber dann werd ich wohl bald diese beschissene Tastatur Steuerung lernen müssen oder zumindest mit Controller am PC zocken. Entweder das oder PS cracken und wieder zum Piraten werden. Geld gibt’s offiziell keins mehr
Bastyile Behensky PC ist das einzigste was wirklich noch Zukunft hat und Spiele Recht günstig. XBOX Controller gar kein Problem mit zocken, klappt fantastisch.
Da sollte dann ne Regelung kommen, wie , ich muss in den Knast, und kann daher 3 Jahre nicht in mein Konto rein. Oder sonst was
Gordon Foege In dem falle könnte man einen kumpel fragen,oder familie etc. ob die einen zwischendurch einloggen können. In anderen fällen falls konsole kaputt,kurz am handy einloggen fertig. Ich bin mir sicher das hier ist falls der fall eines Todes eintreten sollte.
Keiner von euch denkt daran das ein Account und die dazu gehörigen Spiele datenleichen sind die Speicher kosten die wiederum gewartet und instandgehalten werden müssen und der Betrieb snsich kostet auch. Warum soll sich Sony x Millionen GB horten das wäre echt dumm und macht keine Firma. Egal welche keiner hortet Daten nach 3 Jahren ist eben der Ofen aus. Und das Argument ja aber jetzt spiel ich halt 5 Jahre x box und dann wieder ps tja leute denkt mal an die kosten die ihr mit eurer eingeschränkter Sichtweise erzeugt und dann aufregen das alles immer teuer wird. 🤬🤪🙈
Sabine Römer naja macht es ja nur schlimmer das physische Games gebannt werden, lässt Sony schlechter als besser dastehen 🤷♂️
Sabine Römer sry aber da is Sony selber schuld , wenn sie alles nur noch digital machen wollen .Gibt denen dennoch kein Recht Daten zu löschen,wo mehrere 10000 € drinstecken.
Ich denke mal, wer 3 Jahre am Stück nicht Zockt, dem ist es auch relativ egal wenn sein Account gelöscht wird… Warum sollte Sony auch Datenleichen behalten… Das ist alles Geld, irgendwie hab ich das Gefühl dass niemand wirtschaftlich denkt bei dem Thema
Dave A. Matz falsch wenn eine Person zum Beispiel bei der plästischen 3 war. Dann zu Xbox gewechselt ist dann ne Weile Xbox war dann eventuell wieder zu PlayStation 6 oder 5 wechsel. Sollte halt den Account noch haben und das kann auch geführt nach 3 Jahren sein oder 4 oder 5 denn zwischen jeder Generation liegen meist so 7 Jahre.
Dave A. Matz Situation: Frau trennt sich von Mann. Mann verliert Job, trinkt, landet auf der Straße, drei Jahre später versucht er sein Leben in den Griff zu bekommen…. Endlich wieder ein Zuhause, PlayStation….
Alles wofür er vorher solange gespart hat weg, jedes gekaufte Game, weg. 🤪 das geht einfach gar nicht. Sony ist ne drecks Bude! Wenn die digital gehen, wechsle ich das Lager oder bleibe bei altem Kram easy as that.
Sascha Stratmann ich hab grade mal Recherchiert , nicht Sony ist daran schuld , die …tolle EU, um es nett auszudrücken
Und danke , mein Kollege ist wieder fit , alles gut soweit
Sascha Stratmann ihr versteht den Zusammenhang nicht oder? Wir befinden uns im Zeitalter des Internets… Playstation App am Handy und 1x in 3 Jahren einloggen… Sogar die meisten Obdachlosen heutzutage haben ein Handy… Es gibt an vielen Stellen die Möglichkeit das Internet zu nutzen sogar wenn man kein Handy besitzt… Und wenn man Wechselt, auf XBox und dann zurück geht, hat man bestimmt die Möglichkeit einmal auf ein App Icon zu klicken… Die Klausel gab es schon immer… Es ist auch möglich in solchen Fällen den Account zu reaktivieren, wenn es nicht wusste… Und übrigens, bei XBox sind es sogar nur 2 Jahre bis der Account deaktiviert wird… Und Deaktiviert ist nicht gleich gelöscht… Das bedeutet nämlich nur dass wenn du nach 4 Jahren zb drauf kommst, dass du vergessen hast, dich einzuloggen, du dich an den Playstation Support wenden musst, dich dort Ausweist und dein Account wird Reaktiviert…
Dave A. Matz du checkst nicht, bzw. Du bist zu unintelligent um zu merken wie dir an allen Stellen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Ist ok für mich, ignorant bleibt ignorant.
Ist ja total logisch das man bspw als obdachloser an nichts anderes denkt als daran sich regelmäßig einzuloggen damit sein Eigentum seins bleibt. Idiot
Sascha Stratmann genau so , ich habe einen Freund der lag paar Jahre im koma …
Matthias Lucht erstmal: heftiges Schicksal. Aber diese Diskussionen mit den Menschen hier, sollten wir uns sparen. Es gibt kein Argument (es gibt Tausende) was sie zum Umdenken bewegt, sie sind ignorant und haben offenbar zu viel Geld und sehen keinen Sinn im Verbraucherrecht. Verschwendete Energie ☺️
Alles Gute für deinen Kumpel
Dave A. Matz abgesehen davon wenn ich etwas bezahlt habe dann möchte ich darauf auch zugreifen können wann auch immer ich das will! Sonst macht ein Kauf keinen Sinn.
Falsches Denken, nach so kurzer Zeit ist das ein kompletter Assi Move von Sony und zeigt leider was aus dieser Firma geworden ist.
Hab meinen Ur-Xbox 360 Account (🤷🏻♂️aus 2008 ca) kürzlich meine Anmelde Daten wieder gefunden (Notiz gefunden), eingeloggt – alles war da, pure Erinnerung. Also Xbox 360 gekauft und seitdem fange ich da an, eine feine X360 Sammlung aufzubauen. Mit der PS3 genauso, da hatte ich mir dummerweise einen neuen Account zu PS4 release gemacht, 2023 auch eine gebrauchte PS3 in die Sammlung mit aufgenommen und den Alt Account da wieder in Betrieb genommen. 10 Jahre inaktiv gewesen.
Ich will meine Retro Accounts behalten und mich nicht sorgen müssen eine Löschungs Mail zu übersehen, schon gar nicht nach 3 Jahren.
Bespielt werden die Retro Konsolen alle Jahre mal wieder, 3 Jahre aus kann aber schneller gehen als 5 (meine Wii U schlummert zb ziemlich genau seit 3 jahren, trotzdem hab ich da mein Alt Account)
Kacke was Sony macht, eine Firma die ich nicht mehr supporte.
Wer sein Konto 3 Jahre nicht nutzt wird es auch später nicht nutzen
Die werden mir immer unsympathischer!
Sollte ich tatsächlich mal 3 Jahre mein psn nicht nutzen, habe ich wahrscheinlich ein anderes Hobby gefunden, oder bin verstorben 🤷🏼♂️
Sony ist eine Arschloch Firma geworden von TV bis Konsole über Smartphone alles Dinge die es nie gebraucht hätte an statt sich auf ein oder zwei Dinge konzentrieren was dem Markt gut tuen würde lieber Probleme schaffen unglaublich diese Zukunft!