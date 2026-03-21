PSN Offline? User melden massive Störungen — Fehlercode: Code NP-104602

Das PlayStation Network (PSN) verzeichnet seit den Abendstunden des 21. März 2026 weltweit erhebliche Zugriffsprobleme. Betroffen sind sämtliche Kernfunktionen der Plattform, vom Store-Zugriff bis hin zum Online-Multiplayer.

Nutzerberichte und Plattform-Daten bestätigen eine weitreichende Instabilität der Server-Infrastruktur. Die Störung betrifft nicht nur den Login-Prozess, sondern unterbricht auch laufende Dienste auf der PlayStation 5, PlayStation 4 und der PlayStation App.

Technische Barrieren und Fehlercodes

Im Zentrum der technischen Probleme stehen zwei spezifische Fehlermeldungen. Der Code NP-104602 tritt primär beim Versuch auf, Cloud-Synchronisierungen durchzuführen oder Trophäen-Daten abzugleichen. Parallel dazu blockiert der Fehler WS-114119-7 die Kommunikation mit den Authentifizierungsservern, was den Zugriff auf digitale Lizenzen und den PlayStation Store unmöglich macht. Die Plattformverfügbarkeit ist dadurch massiv eingeschränkt.

Die offizielle PSN-Status-Seite zeigt zwar noch keine Ausfälle, aber Portale wie Allestörungen zeigen eine steile Kurve bei den Fehlermeldungen. Ein detailliertes Statement von Sony zur Ursache der Störung liegt aktuell nicht vor. Betroffene Nutzer können lokal keine Abhilfe schaffen, da es sich offenbar um ein serverseitiges Problem handelt.

Während die offizielle Statusseite auf Go ist, laufen die User bei Allesstörungen bereits Sturm!

Ein Reddit-Nutzer schreibt: „Jo, ich kann keine Party mit Freunden starten. Es erscheint die Meldung: ‚Etwas ist schiefgelaufen, versuch es später nochmal.‘“ Ein weiterer User ergänzt: „Bei mir geht es nicht. Ich kann die Freundesliste nicht sehen oder die Online-Modi der Show spielen.“

Andere wiederum scheinen nur teilweise betroffen zu sein: „COD lässt mich nicht spielen, aber Arc Raiders lädt mich rein.”

Somit ist auch ein Zeitraum für die vollständige Wiederherstellung der Dienste unklar, zumal es keine Hinweise auf bevorstehende Wartungsarbeiten dieses Ausmaßes gibt. Die PSN-Services bleiben bis auf Weiteres instabil.

Wer seine Spiele nicht auf Disc hat, hat heute Abend eben Pech. Aber selbst das ist inzwischen keine Garantie mehr. Funktioniert das PSN bei euch, oder habt ihr auch Probleme mit den Servern?