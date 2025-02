PSN schon wieder mit Problemen, PlayStation Portal und Cloud-User betroffen

Trotz der zahlreichen Beschwerden ist auf der offiziellen Statusseite von Sony keine Störung vermerkt. Laut den dortigen Angaben ist alles im grünen Bereich – was für betroffene Nutzer wie blanker Hohn wirkt. Ob Sony bereits an einer Lösung arbeitet oder das Problem schlichtweg ignoriert, bleibt unklar.

Doch es bleibt nicht bei PlayStation Portal: Immer mehr Nutzer melden sich zu Wort und beklagen, dass sie sich zwar ins PSN einloggen und mit Freunden chatten können, jedoch nicht in Multiplayer-Spiele wie Fortnite oder Call of Duty kommen. Während einige nach mehreren Versuchen Erfolg hatten, stehen andere vor einer endlosen Anmeldehürde. Eine kleine Gruppe von Spielern berichtet sogar, dass sie sich gar nicht erst anmelden können oder ständig aus dem Netzwerk fliegen.

Was zunächst wie ein isolierter Vorfall wirkte, entwickelte sich in den letzten Stunden zu einer weitverbreiteten Störung. Spieler mit einem PlayStation Portal berichten über massive Probleme beim Streamen von Spielen. Offenbar kann das System keine Daten aus dem Cloud-Speicher abrufen, was dazu führt, dass einige Titel nicht gestartet werden können.

What do you think?