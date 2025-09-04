PSN Störung: Spieler melden Probleme mit Login, Lizenzen und langsamen Menüs

Seit dem Abend häufen sich Meldungen über Störungen im PlayStation Network (PSN). Das betrifft nicht jeden Nutzer gleichermaßen, sorgt aber für genug Frust, um die üblichen Kanäle mit Beschwerden zu füllen. Ist der aktuelle Release um Hollow Knight: Silksong Schuld?

Was geht und was nicht

Komplett offline ist PSN derzeit nicht. Wer seine PS5 einschaltet, kann sich in der Regel anmelden. Doch danach wird es schnell ungemütlich: Freunde-Listen wirken leer gefegt, obwohl man garantiert nicht über Nacht von allen entfreundet wurde. Auch die Icons auf der Startseite – etwa vom PlayStation Store oder PlayStation Plus – brauchen teils ungewöhnlich lange zum Laden. Kurz gesagt: Das System fühlt sich gerade träge an.

Einige Nutzer berichten zusätzlich von Problemen mit der Lizenzprüfung, die ich bestätigen kann. Spiele starten in dem Fall nicht, weil die Konsole die Lizenz nicht bestätigen kann. Auch mir ist das heute passiert, erst ein Neustart der Konsole brachte Abhilfe.

Woran liegt’s?

Ob die enorme Nachfrage nach Hollow Knight: Silksong einen Einfluss auf die Stabilität des Netzwerks hat, ist reine Spekulation. Fakt ist: Auf Plattformen wie DownDetector schnellen die Meldungen über Serverprobleme in die Höhe. Meist geht es dabei um Verbindungsabbrüche oder fehlgeschlagene Anmeldungen.

Sony selbst hat die Störung bisher nicht offiziell kommentiert und die offizielle Statusseite zeigt ebenfalls keine Fehler an. Erfahrungsgemäß sind solche Probleme oft regional unterschiedlich spürbar und verschwinden nach einigen Stunden von allein.

Solche Ausfälle sind ärgerlich, besonders wenn sie verhindern, dass man überhaupt ins Spiel kommt. Das Beispiel mit den blockierten Lizenzen zeigt, wie stark die Abhängigkeit vom Online-Dienst inzwischen ist – selbst bei Singleplayer-Spielen. Ein Hinweis, dass Sony hier langfristig stabilere Strukturen schaffen sollte.

Bis dahin bleibt nur: Ruhe bewahren, die Konsole neu starten und im Zweifel abwarten.