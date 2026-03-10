PSSR 2.0: Insider grenzt Release-Zeitraum auf der PS5 Pro ein

Sony bereitet den breiten Rollout von PSSR 2.0 für die PS5 Pro vor. Nachdem die Technik bereits in „Resident Evil Requiem“ zeigen durfte, was sie drauf hat, soll das System-Update laut aktuellen Insider-Informationen bis Ende März erscheinen.

Während die offizielle Ankündigung von Sony bisher lediglich von den „kommenden Wochen“ und irgendwann im März sprach, liefert der Insider Zuby_Tech nun konkretere Eckdaten. Nach anfänglich vagen Aussagen bezüglich eines zeitnahen Release-Fensters grenzt er den Start von PSSR 2.0 nun explizit auf Ende März 2026 ein. Dies deckt sich mit den bisherigen Mustern von Sonys Systemsoftware-Updates, die häufig zum Quartalsabschluss größere Funktionserweiterungen ausrollen.

Systemweite Integration und „Project Amethyst“

Die technische Basis von PSSR 2.0 entspringt der Kooperation „Project Amethyst“ mit AMD. Ziel ist es, die Bildrekonstruktion durch ein überarbeitetes neuronales Netzwerk stabiler zu gestalten. Im Kern geht es darum, die bei Upscaling-Verfahren typischen Artefakte bei feinen Geometrien – wie etwa Haarsträhnen oder transparenten Objekten – zu minimieren.

Sobald das Update verfügbar ist, wird in den Systemeinstellungen der PS5 Pro die Option „Enhance PSSR Image Quality“ freigeschaltet. Diese Funktion soll nicht nur neue Veröffentlichungen betreffen, sondern ist darauf ausgelegt, die Bildqualität in bereits bestehenden PSSR-kompatiblen Titeln (über 50 Spiele) systemseitig zu verbessern.

Ergänzend zu den Termin-Leaks konkretisiert der Insider @DetectiveSeeds den Verteilungsprozess des PSSR 2.0-Updates. Demnach erfolgt die Ausspielung der neuen Systemsoftware nicht simultan für alle Nutzer, sondern in sogenannten „Batches“ – also gestaffelten Wellen. Dieser Prozess startete bereits am 25. Februar und wird laut dem Insider an jedem darauffolgenden Mittwoch fortgesetzt, bis die Verteilung Ende März abgeschlossen ist.

Dabei bleibt eine wichtige technische Nuance offen: Es ist wahrscheinlich, dass diese wöchentliche Staffelung zunächst die Gruppe der registrierten Beta-Tester priorisiert, bevor die finale Version für die gesamte Nutzerbasis der PS5 Pro freigegeben wird. Wer die Option „Enhance PSSR Image Quality“ also noch nicht in seinen Systemeinstellungen findet, muss sich gedulden, bis seine Konsolen-ID in einer der kommenden Mittwochs-Wellen für den Download autorisiert wird.

Resident Evil Requiem als Referenz

Capcom nutzt die Technologie bereits im aktuell veröffentlichten „Resident Evil Requiem“. Hier zeigt sich der praktische Nutzen: Die Engine modelliert Haarsträhnen als einzelne Polygone, die durch den neuen Algorithmus ohne das sonst übliche Flimmern hochgerechnet werden. Der Fokus liegt hierbei auf der Konsistenz der Bildrate bei gleichzeitig erhöhter Detailschärfe gegenüber der ersten PSSR-Iteration.

PSSR 2.0 ist kein optionales Extra, sondern das notwendige Werkzeug, um die Hardware der PS5 Pro effizienter zu nutzen. Die Verfügbarkeit beschränkt sich exklusiv auf die PS5 Pro-Konsole. Wer das Maximum aus der Bildrekonstruktion herausholen will, muss das für Ende März erwartete System-Update installieren und die entsprechende Option in den Einstellungen aktivieren. Der Nutzwert steht und fällt mit der Qualität des neuronalen Netzwerks bei Titeln, die keine native 4K-Auflösung erreichen.