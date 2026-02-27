PSSR 2.0 macht Resident Evil: Requiem auf der PS5 Pro zum echten Gamechanger

Das heute von Sony angekündigte PSSR 2.0 liefert in Resident Evil: Requiem auf der PS5 Pro endlich die Bildqualität, die zum Launch versprochen wurde. Im Vergleich zur ersten Version, die teilweise weich und verwaschen dargestellt wurde, ist das Bild nun deutlich schärfer und stabiler, selbst bei intern nur etwas über 1080p gerenderten Frames.

Sony selbst nennt das Update weiter schlicht PSSR. In der Community hat sich jedoch der Begriff „PSSR 2.0“ etabliert, und der Unterschied zur ersten Generation ist laut Digital Foundry nicht kosmetisch, sondern substanziell.

PSSR 2.0 räumt mit den Altlasten der ersten Version auf

PSSR sollte von Anfang an Sonys Antwort auf moderne temporale Upscaler wie DLSS oder FSR sein. In der Praxis wirkte die erste Version aber oft inkonsistent. Manche Titel profitierten sichtbar, andere litten unter Flimmern, unsauberen Kanten oder auffälligem Rauschen in Raytracing-Szenen. Gerade in dunklen Szenen mit viel RT-Beleuchtung fielen Artefakte negativ auf. Star Wars Outlaws oder Silent Hill sind prominente Beispiele. Wer viel Geld für eine PS5 Pro ausgegeben hat, erwartet keine Rückschritte gegenüber der Basis-PS5. Genau da lag das Problem.

In Resident Evil: Requiem zeigt sich jetzt ein anderes Bild. Laut Digital Foundry wirkt die Darstellung klarer, Kanten sind sauberer aufgelöst, Details – etwa Haare oder feine Texturen – stabilisieren sich deutlich besser, also genau die Bereiche, die auch Sony als Upgrade benennt.

Im Vergleich mit FSR 4 und DLSS 4.5 bleibt ein kleiner Abstand

Digital Foundry hat PSSR 2.0 direkt mit aktuellen PC-Upscalern verglichen, konkret mit AMDs FSR 4 und Nvidias DLSS 4.5. Das Ergebnis fällt differenziert aus.

In Bewegung zeigt PSSR 2.0 vereinzelt noch leichtes Aliasing. Feine Linien – etwa Brillengestelle oder dünne Objekte im Hintergrund – verraten stellenweise die niedrigere interne Renderauflösung. DLSS 4.5 hält solche Details stabiler zusammen. FSR 4 wiederum neigt eher zu Ghosting-Effekten, also Nachziehern bei bewegten Objekten – ein Problem, das PSSR 2.0 kaum zeigt.

Beim Thema Raytracing-Rauschen gibt es Entwarnung. Das liegt offenbar nicht am Upscaler, sondern an Capcoms eigenem Denoiser. Die gleichen Schwächen treten auch auf PC mit FSR 4 oder DLSS auf, sofern keine spezielle Ray-Reconstruction aktiv ist. Hier ist also nicht PSSR der Flaschenhals, sondern die Engine-Implementierung.

PSSR 2.0 positioniert sich laut DF ungefähr auf Augenhöhe mit FSR 4, bleibt aber minimal hinter DLSS 4.5 zurück, vor allem bei der Detailstabilität in Bewegung.

Auf dem Fernseher überzeugt das Gesamtpaket

Als entscheidenden Punkt wird „Resident Evil: Requiem” als Konsolenspiel für den Fernseher genannt. Und genau dort spielt PSSR 2.0 seine Stärken aus. Auf einem 4K-Fernseher und bei normaler Sitzdistanz verschwinden viele der im Standbild sichtbaren Unterschiede. Digital Foundry formuliert es pragmatisch: Es ist „mehr als gut genug”. Und das ist die entscheidende Schwelle.

PSSR 2.0 ist vielleicht noch immer kein revolutionärer Durchbruch, aber ein dringend nötiger Schritt nach vorn. Sony hat hier offensichtlich nachgebessert – und das sehr effektiv. Wenn die systemweite Integration sauber funktioniert und ältere Problemfälle spürbar profitieren, wird PSSR 2.0 die PS5 Pro technisch stabilisieren. Wer auf einem 4K-TV mit 60 fps spielt, erhält endlich das Bild, das man von einem Mid-Gen-Upgrade erwarten darf.