PSSR 2.0 & PS6: Schluss mit der Pixel-Schlacht, native Auflösung ist ein Auslaufmodell

Wie tief greifen die Optimierungen bei Sonys zweiter Upscaling-Generation PSSR 2.0 wirklich? Und was bedeutet die technologische Annäherung an AMDs FSR 4 für die Performance-Effizienz der PS5 Pro und der kommenden PS6?

Nachdem Resident Evil Requiem das erste Rollout hinter sich hat, bringt der Hardware-Insider Moore’s Law Is Dead weitere Details ans Licht, auf die sich die Spieler bei neuer Hardware in Zukunft freuen können, natürlich basierend auf eigenen Einschätzungen. Der Insider argumentiert wie folgt:

Die Rohleistung einer GPU ist im Jahr 2026 nicht mehr der alleinige Metrik-Führer für die Bildqualität. Während die PS5 Pro mit rund 16,7 Teraflops (FP32) operiert, verschiebt sich die Lastverteilung massiv in Richtung der Machine-Learning-Einheiten. Aktuelle Berichte legen nahe, dass Sony mit PSSR 2.0 einen Sprung vollzieht, der die Hardware-Limitierungen der Konsole durch intelligente Rekonstruktion aushebelt. Das ist bereits eindrucksvoll an Resident Evil Requiem zu sehen.

Die Symbiose aus PSSR 2.0 und FSR 4

Die technische DNA von PSSR 2.0 scheint eng mit der Entwicklung von AMDs FSR 4 verknüpft zu sein. Der entscheidende Punkt ist hier der Wechsel von rein handgeschriebenen Algorithmen hin zu einem echten KI-basierten Ansatz. PSSR 2.0 nutzt, ähnlich wie Nvidias DLSS, neuronale Netze, um fehlende Bildinformationen zu interpolieren. Die Architektur greift dabei auf Tiefenpuffer, Bewegungsvektoren und temporale Datenfragmente zu.

Dass PSSR 2.0 und FSR 4 Synergien nutzen, ist logisch: Sony setzt auf AMD-Hardware und eine enge Partnerschaft. Wenn FSR 4 auf eine KI-basierte Frame-Rekonstruktion umstellt, profitiert Sony direkt von den Optimierungen auf Chiplevel. Dennoch behält PSSR einen Vorteil durch die feste Integration in das Betriebssystem und den direkten Zugriff auf die Hardware-Beschleuniger der PS5 Pro und der PS6, was die Latenz im Vergleich zu generischen Lösungen reduziert.

Raytracing-Stabilität als neuer Benchmark

Ein kritisches Problem bei temporalem Upscaling war bisher das „Ghosting“ bei Raytracing-Effekten. Da reflektierte Strahlen oft unvorhersehbare Wege gehen, liefern sie inkonsistente temporale Daten. Ein Objekt bewegt sich nach links, seine Spiegelung jedoch physikalisch korrekt nach rechts – herkömmliche Upscaler kommen hier an ihre Grenzen und produzieren Schmier-Effekte.

PSSR 2.0 scheint hier anzusetzen. In Resident Evil Requiem soll die Technologie eine native Anmutung bei 4K und 60 FPS liefern, inklusive aktivem Raytracing. Das ist technisch deshalb bemerkenswert, weil die interne Renderauflösung dabei vermutlich auf 1440p oder gar 1080p sinkt. Die Rekonstruktions-Engine muss also über 50 % der Bildinformationen künstlich erzeugen, ohne dass die Bildstabilität bei schnellen Kamerabewegungen zusammenbricht.

Effizienz schlägt reine Rechenkraft

Die Aussage, die PS5 Pro boxte „über ihrer Gewichtsklasse“, lässt sich physikalisch begründen. Wenn PSSR 2.0 die GPU-Last für das Rendering der Pixel um 40 % senkt, werden diese Ressourcen für komplexe Beleuchtungsmodelle und stabilere Frametimes frei. Die Achillesferse bleibt jedoch die Rekonstruktionszeit selbst: Jedes Upscaling benötigt ein gewisses Zeitfenster innerhalb des Frame-Budgets (meist unter 2 ms). Übersteigt der Rechenaufwand für die KI diesen Wert, verkehrt sich der Performance-Vorteil ins Gegenteil. Sony scheint dieses Budget bei PSSR 2.0 laut Moore’s Law Is Dead jedoch signifikant optimiert zu haben.

PSSR 2.0 markiert den Wendepunkt, an dem die Software-Intelligenz die Hardware-Spezifikationen überholt. Für den Anwender bedeutet das: höhere Frameraten bei visuell nahezu nativem 4K-Output. Die enge Verzahnung mit AMDs FSR 4 deutet zudem darauf hin, dass die PS6 diesen Weg der „intelligenten Rekonstruktion“ als Standard zementieren wird. Native Auflösung ist ein Auslaufmodell; Bildstabilität durch KI ist die neue Währung.