PSSR 2.0 rettet Silent Hill f und beendet das Flimmer-Debakel

Das KI-Upscaling der PS5 Pro hat mit dem kürzlichen Firmware-Update auf PSSR 2.0 einen entscheidenden Sprung gemacht. Nach „Alan Wake 2“ zeigt nun auch „Silent Hill f“ sein wahre Potenzial und korrigiert die massiven Bildfehler, die zum Launch noch für Kritik sorgten.

Als die PS5 Pro Ende 2024 erschien, war das Versprechen groß: 60 Bilder pro Sekunde bei einer Bildqualität, die nativem 4K in nichts nachsteht. Doch die Realität sah in Titeln wie „Silent Hill f“ vor dem Hintergrund der großen Versprechungen ernüchternd aus. Die PS5 Pro lieferte zwar grundsätzlich eine bessere Performance, das Upscaling verursachte jedoch teilweise neue Probleme, weshalb es von einigen Entwicklern wieder zurückgezogen wurde.

Die erste Version von PlayStation Spectral Super Resolution kämpfte oft mit heftigem „Shimmering“ an feinen Kanten und instabilen Texturen. Besonders die dichte Vegetation im Japan der 1960er-Jahre wirkte unruhig und grobkörnig. Mit dem aktuellen System-Update auf PSSR 2.0 liefert Sony nun auch hier die dringend benötigte technische Korrektur.

Massive Steigerung der Bildstabilität und Detailtreue

Der Wechsel auf PSSR 2.0 ist kein bloßes Detail-Update, sondern eine Generalüberholung der Rekonstruktions-Algorithmen. In den nebligen Gassen und bewaldeten Arealen von „Silent Hill f“ wird deutlich, wie viel stabiler das Bild nun wirkt. Wo früher feine Gräser und Blätter in Bewegung zu einem Pixelmatsch verschwammen, bleiben die Strukturen jetzt definiert.

Eliminierung von Bildrauschen: Das störende Pulsieren der indirekten Beleuchtung (RTGI), das in der Release-Fassung oft wie ein permanenter Rauschfilter über dem Bild lag, wurde fast vollständig eliminiert.

Das störende Pulsieren der indirekten Beleuchtung (RTGI), das in der Release-Fassung oft wie ein permanenter Rauschfilter über dem Bild lag, wurde fast vollständig eliminiert. Schärfere Texturen durch Mipmap-Anpassung: Die Entwickler nutzen das neue PSSR-Modell, um Texturen in der Distanz schärfer aufzulösen, ohne dass dabei das gefürchtete Kantenflimmern entsteht.

Die Entwickler nutzen das neue PSSR-Modell, um Texturen in der Distanz schärfer aufzulösen, ohne dass dabei das gefürchtete Kantenflimmern entsteht. Überlegenheit gegenüber dem Basis-Modell: Die Bildqualität im 60-FPS-Modus der PS5 Pro übertrifft jetzt sichtbar die native 4K-Darstellung des Qualitäts-Modus (30 FPS) der Standard-PS5.

Besonders kritisch war bisher das Ghosting bei schnellen Bewegungen. PSSR 2.0 nutzt eine effizientere zeitliche Verrechnung der Einzelbilder. Das Ergebnis ist eine deutlich klarere Bewegungsschärfe, die selbst bei hektischen Fluchtsequenzen stabil bleibt.

PSSR 2.0 im Tech-Check: In Silent Hill f eliminiert Sonys neues KI-Upscaling das störende Kantenflimmern

Der notwendige Schritt zur Perfektion

Man muss es direkt sagen: PSSR 2.0 ist das, was wir zum Launch der Konsole erwartet hätten. Die erste Version wirkte oft wie eine Beta-Phase am zahlenden Kunden. „Silent Hill f“ dient nach „Alan Wake 2“ nun als Paradebeispiel dafür, dass die Hardware der PS5 Pro nicht das Problem war, sondern die Software-Intelligenz dahinter. Während Upscaling-Lösungen wie FSR 3 oft mit Artefakten zu kämpfen haben, rückt Sony mit PSSR 2.0 nun gefährlich nah an den Goldstandard von Nvidias DLSS heran.

In der Summe wird die Immersion nicht mehr durch technisches Flimmern gebrochen. In einem Horrorspiel, das von seiner bedrückenden Atmosphäre lebt, ist ein sauberes Bild kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Das Update auf PSSR 2.0 ist für Besitzer der PS5 Pro ein Pflicht-Download. In „Silent Hill f“ verschwinden die störenden Artefakte der ersten PSSR-Stufe fast vollständig.

Wer bisher aufgrund der Bildunruhe gezögert hat, kann nun bedenkenlos zugreifen. Die Konsole liefert hier endlich das ab, wofür Käufer den Premium-Preis bezahlt haben: ein knackscharfes, flüssiges Erlebnis ohne die grafischen Kompromisse der Vergangenheit.