PSSR 2 macht Cyberpunk 2077 auf PS5 Pro zum Technik-Monster

Cyberpunk 2077 auf PS5 Pro im Test: PSSR 2 sorgt für 4K-Schärfe, während der neue Performance-Modus bis zu 90 FPS erreicht. Alle Details zum Technik-Update 2026.

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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Das lang erwartete PS5 Pro-Update für Cyberpunk 2077 überzeugt im ersten Technik-Check von Digital Foundry vor allem durch die Implementierung von PSSR 2 und massiv erweiterten Raytracing-Effekten. Während die Bildrate im Performance-Modus auf bis zu 90 FPS klettert, liefert der neue „RT Pro“-Modus eine visuelle Dichte, die bisher dem PC vorbehalten war.

Das Fazit: CD Projekt Red nutzt die Hardware-Ressourcen der Pro-Konsole effizient aus, um die eklatanten Bildqualitätsschwächen der Basis-PS5 (verursacht durch FSR 2.1) zu eliminieren.

Raytracing Pro: Das Konsolen-Maximum

Der neue „Ray Tracing Pro“-Modus ist das Herzstück des Updates. Erstmals auf Konsole werden hier nahezu alle relevanten RT-Features gleichzeitig aktiviert:

  • RT-Schatten: Sowohl für die Sonne (scharfe Kontaktschatten in der Ferne) als auch für lokale Lichtquellen.
  • Skylighting & Emissive Lighting: Gebäude und Brückenunterseiten wirken durch korrekte Lichtverdeckung plastischer; Neonreklamen werfen echtes Licht auf die Umgebung.
  • RT-Reflektionen: Diese sind auf der Pro-Konsole allerdings selektiv. Sie konzentrieren sich primär auf Autofenster und stark glänzende Karosserien (Clear Coat). Auf Straßenebenen kommt weiterhin das günstigere Screen Space Reflections (SSR) zum Einsatz.

Im Performance-Modus zielt das Spiel auf eine flüssige Darstellung von 90 FPS ab. Dank der KI-gestützten Upscaling-Technologie PSSR 2 bleibt das Bild dabei deutlich schärfer und stabiler als mit dem alten FSR-Algorithmus.

Laut Digital Foundry ist PSSR dem FSR 2.1 in fast jedem Szenario überlegen, besonders bei feinen Strukturen und bewegten Objekten. Kurios ist lediglich, dass das Update noch einen manuellen Umschalter zwischen PSSR und FSR enthält, der jedoch laut Experten keinen praktischen Nutzen hat, da PSSR das sichtbar bessere Ergebnis liefert.

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CPU-Limits und Pop-in

Trotz der GPU-Power der PS5 Pro bleiben alte Bekannte als Problemfaktoren erhalten. In extrem dichten Gebieten wie „Dogtown“ (Phantom Liberty) kann die Bildrate auch auf der Pro-Konsole einbrechen, da hier das CPU-Limit der Konsole erreicht wird. Zudem konnte das Update das aggressive „Pop-in“ von Objekten beim schnellen Fahren nicht vollständig beheben, da dies tief in der Engine-Struktur des Spiels verwurzelt ist.

Für Besitzer einer PS5 Pro ist dieses Update ein Pflicht-Download, das ab heute zur Verfügung steht. Der Gewinn an Bildruhe durch PSSR wird als transformativ beschrieben. Während der RT-Pro-Modus (30/40 FPS) die beste Optik bietet, ist der hybride RT-Modus mit 60 FPS für die meisten Spieler der „Sweet Spot“. Dass CDPR Jahre nach Release solch tiefgreifende technische Upgrades liefert, setzt einen neuen Standard für den Support von Langzeittiteln auf Konsolen.

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