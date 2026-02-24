PSSR2: Entwickler haben offenbar bereits Zugriff, Premiere beim State of Play?

Rund um die nächste Evolutionsstufe von Sonys Upscaling-Technologie für die PS5 Pro verdichten sich die Hinweise, dass erste Studios bereits mit PSSR2 arbeiten. Konkret geht es um Zugriff für Patch-Arbeiten, also nicht nur theoretische SDK-Vorbereitungen, sondern echte Implementierungen in bestehenden Projekten.

Denn nach aktuellem Stand des Insiders Moore’s Law Is Dead wird PSSR2 kein kosmetisches Versions-Upgrade. Der Sprung soll vielmehr vergleichbar sein mit dem Übergang von AMD FidelityFX Super Resolution 2 auf FSR4 – oder von Nvidia DLSS 2.5 auf DLSS 4.5. Wer diese Entwicklung im PC-Bereich verfolgt hat, weiß: Das waren keine kleinen Iterationen, sondern qualitative Neuausrichtungen.

Überträgt man diese Analogie auf PSSR2, bedeutet das eine bessere Bildqualität bei gleichzeitig stabilerer Performance. Aber dieser Zugewinn kommt nicht ohne Preis.

Kein Häkchen im Menü, sondern echte Arbeit

Den vorliegenden Informationen zufolge müssen Entwickler ihre Integration aktiv überarbeiten. Dazu zählt, Code neu zu schreiben, Rendering-Pipelines anzupassen, Testläufe durchzuführen sowie Optimierungen und Validierungen durchzuführen. Ein fließender Übergang wird somit zur Daueraufgabe.

Das klingt nicht nach „Update einspielen und fertig“, sondern nach struktureller Neuausrichtung. Gerade bei bereits veröffentlichten Titeln würde das bedeuten: Patches sind möglich, aber nur, wenn Studios Ressourcen dafür freimachen. Und das ist im aktuellen Produktionsumfeld alles andere als selbstverständlich.

PSSR auf der PS5 Pro galt bislang als solide Lösung, die in etwa auf Augenhöhe mit DLSS2 agierte. Das war zum Launch respektabel, aber technologisch ist der Markt weitergezogen. Neuere DLSS-Versionen haben insbesondere bei Rekonstruktion, Frame-Generierung und Artefakt-Reduktion deutlich vorgelegt. Genau hier soll PSSR2 ansetzen und die Lücke zumindest signifikant verkleinern. Einen Vorgeschmack daraus liefert aktuell ein neu aufgetauchtes Patent.

Strategischer Moment für Sony

Spannend wird, wie und wann Sony das Thema offiziell adressiert. Eine Ankündigung im Rahmen eines kommenden State of Play wäre naheliegend, wie der Insider spekuliert, insbesondere wenn erste optimierte Titel zeitnah folgen sollen.

Was den Release betrifft, kursiert weiterhin das Zeitfenster „erstes Halbjahr“. Realistisch betrachtet würde das bedeuten: spätestens Ende Juni. Doch selbst wenn die Technik dann bereitsteht, wird entscheidend sein, wie schnell Entwickler nachziehen.

PSSR2 könnte der technologische Befreiungsschlag für die PS5 Pro werden. Doch er kommt nicht per Knopfdruck, sondern erfordert echte Entwicklungsarbeit im Hintergrund. Zudem glaubt der Insider, dass auch PSSR2 nur eine vorübergehende Lösung ist, bevor andere Technologien erneut daran vorbeiziehen.