PSVR 2 Vorbestellung grenzt an Bettelei, ohne pünktliche Lieferung oder Garantie

Vorbei die Zeiten, in denen man einfach in ein Geschäft gehen konnte, um sich eine neue Konsole oder ähnliches zu kaufen. Begehrte Neuheiten werden immer exklusiver gehalten, im Fall von PlayStation VR2 treibt es Sony nun aber auf eine neue Spitze.

Wer vorbestellen darf, entscheidet alleine Sony. Dann aber gibt es nicht mal eine Garantie dafür, der Vorbestellprozess grenzt schon jetzt an Wahnsinn und selbst wenn man diese zahlreichen Hürden genommen hat, schafft es Sony nicht mal pünktlich zum Launch zu liefern.

Es fängt schon damit an, dass man erstmal den stolzen Preis von 599 EUR für PlayStation VR2 sacken lassen oder angesichts der aktuellen Krisen noch übrig haben muss. Im Grunde ist PlayStation VR2 nämlich nur ein Zubehör, welches die PS5 voraussetzt. Dass eben jenes Zubehör dann auch noch teurer ist, stellt den ein oder anderen sicherlich vor die Frage, ob das Ganze überhaupt so gerechtfertigt ist.

Vorbestellprozess gleicht einer Bettelei

Zurück zum Vorbestellprozess, der kaum komplizierter sein könnte und fast schon an Bettelei grenzt. Abgesehen davon, dass sich Sony diesen erneut exklusiv über den eigenen Direct Store hält, also keinerlei Ausweichmöglichkeiten gegeben sind, wird die ganze Prozedur als Event abgehalten. Klingt auch gleich viel schöner!

Was ist also zu tun? Die Grundvoraussetzung ist zunächst ein gültiger PSN-Account, über den man über das besagte Event eingeladen wird. Vorab muss man sich allerdings noch registrieren, um überhaupt in den potenziell erwählten Kreis eingeladen werden zu können. Das kann man ab sofort auf der Homepage von PlayStation tun.

Hier kommt Sony dann persönlich ins Spiel, die alleinig entscheiden, wer Zugang zu dem Pre-Order Event bekommt und wer nicht. Anhand welcher Kriterien das geschehen soll, ist mal wieder völlig offen. First come, first serve? Ich hatte schon ein PSVR-Headset? Ich gebe besonders viel Geld im PSN aus? Bis heute warte ich übrigens noch auf eine Einladung, um eine PS5 direkt bei Sony kaufen zu können, obwohl mehrfach dafür registriert.

Wird man tatsächlich zu diesem Happening eingeladen, muss man am Besten alles sofort stehen und liegen lassen, um sich in der Zeit vom 15. November, 10:00 Uhr bis 18. November, 09:59 Uhr dann ein PlayStation VR2 Headset zu sichern, jedoch unter dem Vorbehalt: „Solange der Vorrat reicht oder vorbehaltlich der Verfügbarkeit.“ Was das am Ende wirklich bedeutet, weiß man bereits von den PS5-Vorbestellungen.

PlayStation VR2 Vorbestellung

Keine pünktliche Lieferung zum Launch garantiert

Der ganze Vorbestellprozess wird also von vielen Unsicherheiten begleitet, die Sony nicht einmal mit dem Direktvertrieb abmildern kann. Und als wäre das nicht genug, gibt es nicht einmal die Garantie, dass man PlayStation VR2 zum Launch-Day in den Händen halten wird.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog warnt man indirekt schon jetzt davor, dass man möglicherweise mit den Vorbestellungen für PlayStation VR2 überfordert sein wird und sichert sich vorweg damit ab, dass die Auslieferung „während der gesamten Woche nach der Veröffentlichung“ erfolgt. Besser wäre zum Launch!

Immerhin nimmt man den Scalpern so ein wenig den Wind aus den Segeln (das einzig positive Argument) und muss PlayStation VR2 nicht wieder zu überteuerten Preisen auf ebay & Co. erwerben – vermutlich aber doch! Ganz optimal ist der jetzt gewählte Weg trotzdem nicht und wird garantiert wieder für die ein oder andere, wenn nicht sogar große Enttäuschung sorgen. Man könnte es auch den Profis, sprich dem Händler seines Vertrauens, überlassen oder diese zumindest mit einbeziehen. So wie es jahrelang zuvor und gut funktioniert hat. Meine Meinung!