Publisher mögen den Xbox Game Pass nicht, sagt Sony

So langsam kommt es zum Showdown in der Anhörung zwischen Microsoft und der FTC, die so langsam zu Ende geht. Diesmal wurde auch der Xbox Game Pass zum Thema, der unter den Publishern nicht nur alles andere als beliebt ist, sondern sogar schädlich für die Branche sei.

Diesmal kam der PlayStation Boss Jim Ryan in der Anhörung zu Wort, der natürlich auf den geplanten Deal angesprochen wurde. Nachdem dieser bekannt wurde, hat er sich mit verschiedenen Publishern zusammengeschlossen und die möglicherweise neue Situation diskutiert.

Der Xbox Game Pass ist schädlich

In den Aussagen von Ryan heißt unter anderem, dass die geplante Übernahme von Activision / Blizzard dafür gesorgt hat, dass man fortan selbst große Übernahmen anstrebte. Als es dann um den Xbox Game Pass ging, sagte Ryan:

„Ich habe mit allen Publishern gesprochen und sie sind sich einig, dass sie Game Pass nicht mögen, weil es wertschädlich ist.“

Auf erneute Nachfrage untermauerte Ryan, dass diese Haltung seit Jahren in der Branche vorherrscht und „eine sehr verbreitete Ansicht der Publisher“ sei.

Ähnliche Aussagen konnte man immer wieder mal hören, auch von anderer Stelle und nicht nur von Sony. Sogar Microsoft räumte einst ein, dass der Game Pass den wichtigsten Verkäufen zum Launch eines Titel schaden würde. Hier ließe sich „ein rozentualer Rückgang der Verkäufe von Base Games“ feststellen.

Day One-Releases im Game Pass sind suboptimal

Kurz darauf meldeten sich auch Entwickler, die im Nachhinein feststellen mussten, dass ein Day One-Release im Game Pass nicht immer optimal ist, da Spieler somit den Wert der Spiele nicht anerkennen würden. Dino Patti, Co-Founder von Jumpship, beschrieb es kürzlich so, dass man die Spieler in den ersten 10 Minuten von einem Spiel überzeugen muss, damit sie es nicht gleich wieder löschen.

„Wenn ihnen die ersten 10 Minuten nicht gefallen, war es das. Genauso ist es, wenn die ersten 10 Minuten nicht großartig gestaltet sind, ist das ein Problem. Ich denke, der Game Pass ist in Ordnung. Es ist nicht mein Favorit. Mein Favorit ist das alte Premium-Modell, bei dem man mit einigen Videos und großen Bilder verkauft und seine 30 $ verdient. Danach muss ich liefern. Ich muss später kein Geld aus einem herausholen.“

Trotz der immer wieder vorgetragenen Kritik an dem Game Pass hält Microsoft an diesem fest, der sozusagen das Kerngeschäft für die Xbox darstellt, noch vor Hardwareverkäufen & Co.