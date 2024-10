Puppet House: Launch-Trailer lädt zum Grusel-Spektakel ein

Eine während eines geheimnisvollen Rituals erschaffene Puppe bringt darin Unheil über alle, die das Haus betreten. Diese unheimliche Kreatur agiert als unbarmherziger Antagonist, der die Spieler in ihren Bann zieht. Die Spieler tauchen in dieses düstere Anwesen des Puppenspielers ein, wo knifflige Rätsel und versteckte Geheimnisse auf eien warten. Jedes Zimmer birgt neue Herausforderungen und fesselnde Entdeckungen, während du versuchst, dem Fluch zu entkommen.

