Pure Pool Pro verschoben: Natives 8K-Billardspiel erscheint erst 2026

Normalerweise löst eine Release-Verschiebung ein frustriertes Augenrollen aus. Bei Pure Pool Pro fällt die Reaktion diesmal differenzierter aus. Ripstone schiebt den Start in Q1 2026, weil man ein technisches Ziel verfolgt, das selbst viele AAA-Produktionen scheuen – echtes 8K bei 60 FPS auf der PS5 Pro.

Kein Upscaling, kein trickreicher Zwischenweg, sondern nativ, inklusive Raytracing und komplexer Ballphysik. Das klingt nach Marketing-Versprechen, aber laut Studio ist man „nah dran“. Und genau das macht diese Verschiebung interessant.

Community-Feedback verändert die Roadmap

Die Entscheidung wirkt nicht wie ein Sicherheitsnetz, sondern wie eine Reaktion auf echte Spielermeinungen. Die kostenlose Steam-Demo – 95 % positive Bewertungen – hat deutlich gemacht, worauf die Fans Wert legen: präzise Steuerung, physikalisch glaubwürdige Ballbewegungen und ein besseres Gefühl für Drucksituationen.

Ripstone hat daraufhin zusätzliche Arbeit investiert, statt das Projekt einfach durchzuziehen. Das ist erfreulich, zeigt aber auch, wie sensibel ein Simulationsspiel auf kleine Ungenauigkeiten reagiert. Besonders die neuen KI-Routinen, die auf Druck reagieren sollen, klingen vielversprechend, sofern sie sich am Ende nicht zu vorhersehbar verhalten.

Warum der Fokus auf native 8K relevant ist

Man muss die Frage stellen: Braucht ein Billardspiel wirklich native 8K? Vielleicht nicht. Aber Pure Pool Pro versucht, eine physikalische und visuelle Glaubwürdigkeit zu erreichen, die nur dann funktioniert, wenn Details wie Reflexionen, Ballrotationen oder Materialoberflächen makellos dargestellt werden.

Gerade auf der PS5 Pro könnte das beeindrucken, und in gewisser Weise ein Test, wie weit man visuelle Simulationen in dieser Hardwaregeneration treiben kann. Wenn Ripstone tatsächlich abliefert, bekommen wir vielleicht eines der technisch saubersten Sportspiele überhaupt. Wenn nicht, bleibt es ein ambitioniertes Experiment.

Mich reizt weniger die Auflösung an sich, sondern der Ansatz: ein kleines Team, das versucht, die Grenzen eines eigentlich simplen Genres zu verschieben. Wenn die finale Version das Spielgefühl konsequent verbessert, könnte Pure Pool Pro 2026 eine echte Überraschung werden.

Was meint ihr: Ist der Fokus auf native 8K sinnvoll – oder verläuft sich Ripstone in einem Prestigeprojekt?