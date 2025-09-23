PXN bringt Direct-Drive-Racing für Einsteiger – V10 Ultra & Pro starten durch

PXN erweitert sein Sim-Racing-Portfolio. Mit den neuen Direct-Drive-Bundles V10 Ultra und V10 Pro senkt der Hersteller die Einstiegshürde für echtes Force-Feedback-Racing. Nach der VD-Serie bekommen Einsteiger nun ein kompaktes Setup, das direkt auf PC, Xbox und PlayStation funktioniert, ohne dass man tief in die Tasche greifen muss.

V10 Ultra: Direct-Drive zum ersten Mal greifen

Das V10 Ultra ist das klassische Einsteiger-Bundle. Für rund 230€ (bei Amazon.de) bekommt man ein 270 mm D-förmiges Lenkrad mit PU-Leder, Aluminium-Schaltwippen, ein PD HM Pedalset (Bremse & Gas) und einen Direct-Drive-Servo mit 3,2 Nm Spitzenmoment.

Die Software PXN SimRacing (PC) und PXN Nexus (Mobil) erlaubt die Anpassung von Force Feedback, Pedalgefühl und Tastenbelegung. Wer direkt spüren will, wie Bordsteine, Reifenrutschen oder kleine Kollisionen am Lenkrad ankommen, bekommt hier ein überraschend realistisches Erlebnis – ohne komplizierte Montage oder Profi-Hardware.

V10 Pro: Ein Schritt näher an die High-End-Erfahrung

Für Fahrer, die mehr Kontrolle wollen, gibt es das V10 Pro. Die Basis ist identisch zum Ultra, ergänzt wird ein Dreipedal-Set inklusive Kupplung, was Schalten und Bremsen präziser macht. Alles andere bleibt: 3,2 Nm Direct-Drive, 15-Bit-Lenkeingang, 17 programmierbare Tasten, Aluminium-Schaltwippen. Es ist das Bundle für Spieler, die echtes Rennfeeling wollen, ohne direkt auf High-End-Setups umzusteigen.

Beide Bundles setzen auf ein kompaktes Design, hochwertige Materialien und plattformübergreifende Kompatibilität. Die V10-Serie zeigt: Direct-Drive muss nicht teuer oder kompliziert sein. Einsteiger erhalten ein System, das mit minimalem Aufwand ein authentisches Renngefühl liefert. Gleichzeitig bereitet PXN die Fahrer auf leistungsstärkere Systeme vor, ohne dass sie den Einstieg verpassen.

PXN liefert mit V10 Ultra und V10 Pro echte Einsteiger-Bundles, die Direct-Drive-Racing für deutlich mehr Spieler zugänglich machen. Wer Sim-Racing ernsthaft ausprobieren will, bekommt hier für kleines Geld ein überzeugendes Paket.