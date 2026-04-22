Qinchuan-Finale: Where Winds Meet schließt Hexi-Saga am 29. April ab

Everstone Studio bringt mit dem Qinchuan-Update das letzte Kapitel der Hexi-Erweiterung und bereitet den Boden für den nächsten großen Inhalts-Drop in „Where Winds Meet“.

Das kostenlose Hexi-Add-on findet am 29. April sein Ende, wenn Spieler die neue Region Qinchuan betreten. Nach dem massiven Umfang der bisherigen Kapitel markiert dieser Release den Abschluss einer Reise, die seit März fast 20 neue Sub-Regionen in das Wuxia-Open-World-RPG integriert hat.

Das Ende einer Mammut-Erweiterung

Mit dem Release von Qinchuan löst Everstone das Versprechen ein, die Hexi-Region als bisher größten Content-Block des Spiels zu etablieren. Wer die letzten Wochen in Liangzhou verbracht hat, weiß, dass der Fokus zuletzt stark auf anspruchsvollen Bosskämpfen lag. Hier hat sich besonders das Heng Blade als spielentscheidend erwiesen: Die Waffe ist fast vollständig auf Counter-Attacks ausgelegt und zwingt Spieler dazu, das Timing der Gegner perfekt zu lesen, statt nur stumpf anzugreifen.

In Qinchuan dürften wir eine ähnliche Design-Philosophie sehen. Der neue Trailer deutet bereits an, dass die vertikale Erkundung und Story-Abschlüsse im Vordergrund stehen, während wir uns auf die Zeit nach Hexi vorbereiten. Obwohl Qinchuan der Abschluss der aktuellen Saga ist, steht das nächste große Ziel für die Community bereits fest: der Imperial Palace.

Neue Mechaniken: Erste Teaser deuten auf Stealth-Passagen und Flucht-Szenarien hin, die sich vom bisherigen Open-Field-Gameplay abheben könnten.

Erste Teaser deuten auf Stealth-Passagen und Flucht-Szenarien hin, die sich vom bisherigen Open-Field-Gameplay abheben könnten. Waffen-Nachschub: Mit dem Dolch kommt ein neuer Waffentyp, der vermutlich deutlich agiler ist als das wuchtige Heng Blade.

Mit dem Dolch kommt ein neuer Waffentyp, der vermutlich deutlich agiler ist als das wuchtige Heng Blade. Termin-Spekulation: Da das Projekt bei den Game Awards angekündigt wurde, ist der 5. Juni (Summer Game Fest) der wahrscheinlichste Termin für eine konkrete Release-Ankündigung des Palace-Updates.

Ein würdiger Abschluss?

Die Hexi-Erweiterung für „Where Winds Meet“ ist ein massives Commitment für ein Free-to-Play-Modell, das qualitativ mit Vollpreistiteln mithalten will. Qinchuan wird das Rad nicht neu erfinden, aber es festigt die Weltstruktur vor dem Sprung in das deutlich urbanere Setting des Kaiserpalasts. Wer das Kontern mit dem Heng Blade liebt, bekommt hier sein letztes großes Training.

Was meint ihr: Braucht das Spiel nach dem Fokus auf Konter-Mechaniken im nächsten Update wieder mehr klassische Action, oder ist der taktische Anspruch genau das, was Where Winds Meet von anderen Open Worlds abhebt?