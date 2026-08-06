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Quake feiert 30. Geburtstag: Kostenlose Monster-Episode „Dawn of the Machine“ ab sofort da

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das Remaster von Quake erhält zum 30. Geburtstag ein sehr großes, kostenloses Update: MachineGames bringt die neue Episode „Dawn of the Machine“ mit 19 Maps.

Quake

Bethesda und MachineGames schenken allen Besitzern des Remasters eine neue Kampagne mit 19 Levels. Damit wird das 30-jährige Jubiläum des Shooter-Pioniers ohne Aufpreis gefeiert.

Quake von 2021 hat überraschend eine neue, kostenlose Erweiterung namens „Dawn of the Machine“ erhalten. Entwickelt wurde das Paket von MachineGames in Zusammenarbeit mit id Software, um das 30-jährige Jubiläum des Genre-Meilensteins zu feiern. Keine laue PR-Aktion. MachineGames zieht hier alle Register.

Was steckt in der neuen Episode?

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Ranger, der in einer Schleife tödlicher Illusionen gefangen ist. Um aus diesem Albtraum auszubrechen, müsst ihr die sogenannte Nightmare Machine zerstören. Das bedeutet harte Kämpfe gegen gewohnte Monsterhorden und verschachteltes Leveldesign. 19 brandneue Maps, neue Gegner-Varianten, ein eigener Hub und ein frischer Soundtrack warten auf euch. Das ist ein vollgepacktes Paket. Gratis.

Remaster bekommen selten Jahre nach dem Release noch hochkarätigen Nachschub spendiert. MachineGames beweist seit Jahren, wie gut sie das klassische Quake-Gefühl und knallharte Boomer-Shooter-Action verstehen. Das Leveldesign fordert Orientierung und Präzision, wie man es aus modernen FPS-Titeln oft vermisst. Passt genau.

Wer das Quake-Remaster ohnehin in der Bibliothek hat, lädt das Update direkt herunter. MachineGames liefert ab und ehrt den Klassiker gebührend.

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Habt ihr die neuen 19 Maps schon angezockt oder habt ihr nach all den Jahren genug von klassischem Korridor-Geballer?

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