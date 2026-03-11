Quake: Neues Markenzeichen schürt Hoffnung auf Reboot

ZeniMax Media hat am 3. März 2026 ein neues Markenzeichen für „Quake“ angemeldet. Während die Branche auf ein modernes Singleplayer-Reboot im Stil von DOOM (2016) hofft, bleibt die Faktenlage gewohnt trocken. Es handelt sich zunächst um eine rechtliche Absicherung der Marke für Software und digitale Inhalte.

Die Anmeldung, die zuerst vom User Timur222 auf X entdeckt wurde, umfasst klassische Kategorien wie „Computer-Spiele-Software“ und „digitale Publikationen“. Solche Einträge können reine Routine sein. Ein Markenschutz muss regelmäßig erneuert werden, um die Rechte daran nicht zu verlieren.

Allerdings fällt der Zeitpunkt auf das 30. Jubiläum des Franchise. Die erste Quake-Version erschien 1996 und definierte das Genre der 3D-Shooter. Dass ZeniMax pünktlich zum runden Geburtstag aktiv wird, lässt Raum für mehr als nur Aktenpflege.

Bewegung bei den Microsoft Game Studios

Der Kontext innerhalb des Mutterkonzerns sorgt für zusätzliche Skepsis. Microsoft Gaming befindet sich in einer Übergangsphase. Asha Sharma hat kürzlich die Leitung von Phil Spencer übernommen. Während Sharma mit „Project Helix“ bereits die nächste Konsolen-Generation angeteasert hat, die auch PC-Spiele nativ unterstützen soll, steht das gesamte Portfolio der Xbox Game Studios unter Revision.

Ob ein neues Quake-Projekt – sollte es existieren – die aktuelle Strategieprüfung übersteht oder bereits Opfer von Priorisierungen geworden ist, lässt sich aus dem Dokument nicht ablesen. id Software selbst ist offiziell mit dem DLC für DOOM: The Dark Ages ausgelastet.

In den letzten Jahren wurde Quake lediglich durch technisch saubere Remaster der ersten beiden Teile und RTX-Patches auf modernen Systemen relevant gehalten. Ein echtes Comeback der Strogg oder der Lovecraft-Ästhetik auf Basis der idTech 8, bekannt aus dem kommenden DOOM-Titel, ist zwar das Wunschszenario vieler Spieler, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt aber unbestätigt.

Vielleicht erfahren wir bei der nächsten QuakeCon im August mehr.