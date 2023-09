Quantum Error – Immersion Trailer hebt die PS5-Features hervor

Quantum Error ist ein storybasiertes Erlebnis, das am Beginn des Quantenzeitalters angesiedelt ist. Der Spieler taucht tief in die esoterische High-Tech-Einrichtung Monad ein, um interstellare Reisen zu unternehmen und Feinden und Bossen zu begegnen, die von vertraut bis unerklärlich reichen.

Zu Quantum Error ist nun auch der Next-Gen Immersion Trailer verfügbar, der die spezifischen PS5-Features in den Mittelpunkt rückt. Der Shooter nutzt hier alles, was die Hardware her gibt, einschließlich dem DualSense Controller.

