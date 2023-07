Quantum Error – PS4-Version eingestellt, aus diesem Grund

Ein anderes Erlebnis ist es auch auf der Xbox Series X|S Version, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Hier ist man derzeit mit der Optimierung des Spiels beschäftigt, um die langsamere SSD auszugleichen. Dieser Fakt brachte am gestrigen Montag vor allem die Xbox-Spieler in Aufruhr , die noch immer nicht glauben wollen, dass die PS5 hier die Nase vorne hat.

„Leider müssen wir die PS4-Version von Quantum Error absagen. Auch wenn das Spiel von Anfang an für die PS5 entwickelt wurde, hatten wir immer noch die Hoffnung, dass wir eine PS4-Version realisieren könnten, aber angesichts des Qualitätsniveaus, das wir mit Quantum Error und einem Gameplay mit 60 fps erreicht haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es für uns keine Möglichkeit gibt, eine Version auf PS4 auszuliefern, die dem gerecht wird, was die PS5 liefern wird.“

In einer umfassenden Erklärung schreibt TeamKill Media, dass es zu viele Kompromisse bedeutet hätte, um Quantum Error auf die Last-Gen Plattform zu bringen. Eine Xbox One-Version war ohnehin nie geplant. Eine Entscheidung, die man in diesen Tagen immer wieder hört.

