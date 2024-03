Quantum State: Der erste Screenshot zum Quantum Error-Nachfolger ist da

Son and Bone spielt in einer Welt, die von prähistorischen Kreaturen überrannt wird. Hier wird eine örtliche Farm in Montana von einer Gruppe berüchtigter Banditen überfallen und Sheriff Sam Judge macht es sich zur Aufgabe, die Banditen mit allen Mitteln zur Rechenschaft zu ziehen und die Geisel zu retten. Die Spieler kämpfen darin um das eigene Überleben und müssen einen Weg zurück zur Erde finden.

Soweit Team Kill Media auf X verrät, wird Quantum State ein cineastischer First-Person-Shooter mit starkem Fokus auf Stealth-Mechaniken. Damit möchte der Entwickler unter anderem Fans der Metal Gear-Serie ansprechen. Der Screenshot selbst zeigt eigenen Charakter, der eine Art Laserschwert in der Hand hält. Das Ganze wirkt eine wenig wie der junge Anakin Skywalker in Star Wars, bevor dieser zu Dath Vader wurde.

