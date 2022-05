Rabbids: Party of Legends erscheint auch hierzulande

Ubisoft bringt ihr Party-Spiel Rabbids: Party of Legends auch hierzulande heraus, das für PS4, Xbox One und Switch erscheint. Bislang war der Titel nur in China erhältlich.

Rabbids: Party of Legends umfasst 50 Minispiele, die die Spieler dazu herausfordern, alberne Posen einzunehmen, Gegner zu stürzen, Chilischoten zu schälen, ihre Tanzbewegungen zu zeigen und vieles mehr. Bis zu vier Spieler können hier lokal teilnehmen, entweder zwei gegen zwei oder als Free-for-all. Auch eine Wiedergabeliste mit seinen Lieblings-Minispiele lässt sich erstellen, sowie die Schwierigkeitsgrade der KI anpassen, wodurch das Spiel für jedes Alter zugänglich ist.

Auch so etwas wie eine Story gibt es hier, zu der es heißt: Der Affenkönig und seine Kohorten Pigsy, Sandy und Tripitaka müssen ihre Schritte zurückverfolgen, um sich und die anderen Rabbids wieder nach Hause zu schicken. Die Geschichte erstreckt sich über vier Akte, die jeweils eine andere Region auf dem Spielbrett einnehmen und die Spieler auf eine Reise durch das mythische Reich führen.

Das Team bei Ubisoft Chengdu ließ sich für Rabbids: Party of Legends von traditioneller chinesischer Bildsprache inspirieren und arbeitete daran, östliche und westliche Empfindungen zu verschmelzen, indem es einen integralen Bestandteil der chinesischen Kultur mit der unbeschwerten, seltsamen und manchmal respektlosen Natur der Rabbids vermischte.

Rabbids: Party of Legends erscheint am 30. Juni 2022.