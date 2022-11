Raft – Nächster Survival-Simulations-Versuch erscheint für Konsolen

Raft verspricht trotzdem ein episches Abenteuer auf dem großen offenen Meer, mit dem Ziel, am Leben zu bleiben, Ressourcen zu sammeln und sich ein schwimmendes Zuhause zu bauen, das es wert ist, um darauf zu Überleben. Eben jene Ressourcen sind auf See jedoch schwer zu bekommen: Als Spieler müssen sicherstellen, dass man alle Trümmer mit seinem zuverlässigen Haken fangen und, wenn möglich, die Riffe unter den Wellen und die darüber liegenden Inseln plündern.

In Raft wachen die Spieler auf einem treibendem Floß auf und haben nichts außer einem Haken zur Hand, um damit das eigene Überleben zu sichern. Mit trockener Kehle und leerem Magen liegt vor einem nicht viel mehr, als ein riesiger, blauer Ozean ganz allein und ohne Land in Sicht.

Während die Idee hinter Survival-Spielen in meist tropischen Gefilden immer wieder aufs Neue spannend klingt, scheitern die meisten Titeln dieser Art an einer gelungenen Umsetzung. Als nächstes versucht sich hier Raft von Entwickler Redbeet Interactive, die ihre Interpretation davon für Konsolen veröffentlichen.

